Ce n'est pas parce que...

"Ce n’est pas parce qu’on dénonce les inégalités sociales et les jeux de pouvoir qu’on croit au grand complot d'une petite oligarchie financière."

Ce n'est pas parce qu'on critique la pertinence de l'imaginaire du complot qu'on est un gros naïf et qu'on affirme que les complots n'existent pas. De même, ce n’est pas parce qu’on critique à juste titre certains jeux de pouvoir, des tentatives de surveillance généralisée ou des collusions de groupes financiers qu’on doit adhérer au package délirant « Bill Gates a inventé le corona + anti vaccin + climatosceptique + illuminatis + la chimiothérapie est une arnaque + les chambres à gaz n’ont pas existé ». Bref, ce n’est pas parce qu’on dénonce les inégalités sociales et les jeux de pouvoir qu’on croit au grand complot d'une petite oligarchie financière.

Ce n’est pas parce qu’on ne choisit pas entre slip ou boxer qu’on est petit joueur et qu’on se défile devant la question binaire.

Ce n’est pas parce qu’on pointe certains dysfonctionnements de l’école sous le coup de certaines directives ministérielles insensées qu’on doit affirmer de manière péremptoire que « le niveau est lamentable », que « les profs ne font rien » et que « l’école ne sert à rien ».

Ce n’est pas parce qu’on critique un certain système qu’on doit éliminer le terrain que ce système prétend ou tente de gouverner.

Ce n'est pas parce qu'une information vient d'un site d'extrême gauche ou d'extrême droite qu'elle est forcément fausse. Par contre, il faut toujours examiner la manière dont elle est inférée dans leurs grilles idéologiques, et c'est souvent la vision unilatérale et l'instrumentalisation des faits qui posent gravement problème. C'est-à-dire qu'il s'agit de déconstruire les liens qui sont opérés entre des informations qui peuvent être tout à fait avérées. Les faits divers peuvent faire diversion comme disait l'autre, mais considérés en tant que faits, il reste des faits.

L'économie, les élites, les humains

Ce n’est pas parce qu’on affirme que l’économie n’est pas une science autonome et qu’il ne faut pas la détacher de la philosophie sociale et politique qu’on veut que les économistes perdent leur boulot, mais plutôt qu’ils ouvrent leur esprit et arrêtent de justifier le monde comme il va.