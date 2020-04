Ce qu'il faudra retenir de cette crise

Retour au business as usual?

On nous répondra que notre questionnement s’estompera dès que la pandémie sera sous contrôle tandis que le business-as-usual reprendra ses droits et c’est bien là notre crainte. En tant que scientifiques collaborant avec de nombreux chercheurs dans diverses institutions universitaires et de recherche à travers le monde, nous n’avons pas à jouer les Cassandre. Notre message est simple: cette crise sanitaire doit nous pousser à repenser la gestion des risques, de leur évaluation jusqu’à leur communication, dans le giron d’un paradigme sociétal radicalement différent.

Le premier est professeur de droit à l'Université Saint Louis; le second est professeur de microbiologie à The Artic University of Norway

"Tout droit sortis d'un conte chinois, la chauve-souris et le pangolin nous en ont fait la leçon: dans un monde de plus en plus interdépendant les crises environnementales se confondent avec les crises sanitaires."

Tout droit sortis d’un conte chinois, la chauve-souris et le pangolin nous en ont fait la leçon: dans un monde de plus en plus interdépendant, les crises environnementales se confondent avec les crises sanitaires. Les questions de santé publique ne se confinent plus dans le secret du cabinet médical ou sur le terrain aseptisé des hôpitaux; elles se jouent désormais dans le commerce extérieur, les ports et les aéroports, la distribution, en d’autres mots toute activité humaine créant de nouvelles interfaces facilitant la transmission d’agents pathogènes d’une espèce animale réservoir à l’homme. Un faisceau d’arguments virologiques, épidémiologiques et ethnographiques suggère une origine zoonotique pour le Covid-19. Les changements environnementaux tels que la réduction des habitats de la faune sauvage ainsi que le commerce intempestif de celle-ci sont les causes majeures présidant à l’émergence de nouvelles maladies précédemment inconnues chez l’homme.