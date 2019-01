Ce que les gilets jaunes nous apprennent sur l'état de nos démocraties

Par Nathalie François Juriste spécialisée en droit public, manager au sein d'un cabinet de conseil parisien et membre du Groupe du Vendredi

Une plainte apparaît avec récurrence dans les discours des différents gilets jaunes interrogés: ne pas être entendus des dirigeants. Le "peuple" se verrait contraint de donner un blanc-seing valable pour toute la durée d’un mandat à des dirigeants qui, une fois élus, ne se soucient plus des "vrais problèmes" des gens et ne tiennent pas leurs promesses… À partir de là, trois lettres ont peu à peu fleuri sur les ronds-points français: RIC, pour référendum d’initiative citoyenne lequel a, sous des formes variées, pour objet de permettre "au peuple" de s’autosaisir et de décider seul sur diverses questions en cours de législature.