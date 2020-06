Ces PME qui se sont battues... et qui sont maintenant punies

Une société bruxelloise ne peut demander la prime Covid-19 que si son gérant a déjà demandé le droit passerelle (n’a donc pas travaillé 7 jours ouvrables d’affilée durant le confinement; et, oui, on parle bien du gérant de la société là, celui qui prend tous les risques et de fait ne s’arrête jamais pour essayer de sauver son activité) ou s’il a mis ses salariés au chômage temporaire durant la même période.

Dimitir Blomme Gérant et fondateur d'entreprises

Autrement dit, les sociétés qui se sont battues pour rester ouvertes, qui ont soutenu leurs employés et l’économie, sans plomber encore un peu plus le déficit public, se voient aujourd’hui punies et ne peuvent bénéficier d’aide à la relance.

Cette prime compensatoire est tout à fait censée pour aider les commerces et l’Horeca qui n’ont eu d’autres choix que de fermer durant le confinement. Mais elle va tout à fait à l’encontre des aides aux entreprises qui sont restées ouvertes.

Pourquoi ne pas avoir plutôt pris en compte le chiffre d’affaires (plutôt que le droit passerelle passé ou le chômage temporaire des salariés) comme critère de sélection?

Au sein de notre entreprise, nous avons fait le choix de ne mettre aucun de nos salariés au chômage temporaire ni de bénéficier du droit passerelle, parce que nous sommes restés actifs et n’avons pas arrêté de travailler – et ce même depuis nos domiciles respectifs. Ceci n’a pas empêché malheureusement le chiffre d’affaires de chuter de manière significative, et de nous mettre encore un peu plus sous pression.

Le résultat de tels critères dégouterait tout entrepreneur qui se bat au quotidien pour garder ses salariés et rester ouvert. Nous ne pouvons concevoir un système qui soutient exclusivement les entreprises qui ont déjà fait appel aux aides publiques alors que des entreprises tentent de ne pas être dépendantes de ces mêmes aides, même si elles font face à des difficultés importantes suite à cette crise sans précédent.