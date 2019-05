Ces fous qui ont régné sur le monde

Le pouvoir est-il une maladie dangereuse? Ou serait-ce au contraire le pouvoir qui attire les gens perturbés? D’après Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences, il y a un peu des deux. Dans un livre qui mêle histoire, psychiatrie et une bonne dose d’humour, il dresse le portrait de 19 grandes figures – toutes époques confondues – qui ont fait le monde.

Pour chacune d’entre elles, l’auteur établit un diagnostic et prescrit une thérapie ou un traitement médicamenteux. " J’ai patiemment décortiqué les biographies, déniché les anecdotes, j’ai fait mon métier de clinicien. " Il admet que pour les personnages antiques, il a dû s’appuyer sur les récits de leurs historiographes, voire leurs hagiographes.

On apprend ainsi qu’Alexandre le Grand était alcoolique, Jules César épileptique et Louis XIV obsédé sexuel. Chez Jésus, Lemoine décèle quelqu’un d’exceptionnellement charismatique mais parfois impulsif et agressif, avec des tendances… suicidaires à la fin de sa vie.