Ces obligations légales strictes qui encadrent l'usage de caméras de surveillance au travail

Ainsi, une entreprise qui souhaite installer des caméras de vidéosurveillance devra désormais, outre les obligations qui lui étaient d’ores et déjà imposées, (1) tenir un registre des activités de traitement d’images de caméras de surveillance, dans lequel différentes données doivent être renseignées, effectuer par voie électronique une déclaration de l’installation et de l’utilisation d’un système de caméras de surveillance (cette obligation intervenant en remplacement de la déclaration à la Commission vie privée) et modifier le pictogramme renseignant la présence de caméras de surveillance (sur lequel un nombre plus important d’informations devra être renseigné).