Cessons d’être "méta". Redevenons vrais.

La société humaine est devenue "méta" . À force de nous gaver de médias, de réseaux sociaux, de commentaires politiques et d’analyses socio-économiques, nous n’abordons plus la vie au premier degré , avec bon sens, mais bien au second degré, à travers des concepts artificiels qu’on nous ressert jour après jour et qui deviennent notre unique cadre de référence. Ces concepts obscurcissent notre champ de vision, et nous distraient de la réalité des choses.

Concepts artificiels

Nous ne pensons plus "je dois travailler pour gagner de l’argent et payer mon logement, nourrir ma famille et pouvoir me permettre quelques loisirs". Nous pensons "acquis sociaux, équilibre vie privée / vie professionnelle, burnout, indexation automatique des salaires, guerre des talents…" Nous ne pensons plus à prendre congé pour nous reposer et passer un moment en famille, nous pensons "compagnies low-cost, séjours all in, voyages last minute…". Et quand une crise comme celle du Covid nous en prive, nous pleurons comme des enfants auxquels on aurait confisqué un jouet.