Cette tentation des partis de se nuire mutuellement…

Le meilleur, le plus fort, le plus fiable…

Les élections reposent sur des campagnes et des efforts de marketing, et ce ne sont pas nécessairement les meilleures approches pour expliquer un dossier ou exposer les aspects contradictoires d’un problème. Chacun va se présenter comme le meilleur, le plus fort et le plus fiable, mais il faudra trouver un accord au terme des élections. Car le paysage politique est éclaté et nous n’élisons plus de majorité.