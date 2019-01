Chaos juridique pour les entreprises en cas de Brexit dur

Le 15 janvier dernier, le Parlement britannique a rejeté le compromis trouvé entre le gouvernement de Theresa May et l’Union européenne. Désormais le risque d’un "no deal Brexit" est élevé et les entreprises doivent s’y préparer.

À moins de 10 semaines de la sortie de l’Union européenne (UE), il est quasiment impossible d’anticiper toutes les conséquences du no deal Brexit. Outre les problèmes évidents directement liés à la circulation des personnes, capitaux, biens et services, et les nouveaux contrôles et tarifs douaniers, le Brexit sans accord impactera directement les entreprises sur de nombreux aspects juridiques. En voici quelques exemples.

Pays tiers

Le règlement européen général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, a été transposé en droit anglais de sorte que le Royaume-Uni appliquera des règles identiques. Le Royaume-Uni sera malgré tout traité comme un pays tiers. En ce qui concerne les transferts de données, la Commission européenne a indiqué qu’en cas de retrait du Royaume-Uni sans accord, elle n’adopterait pas, à tout le moins dans l’urgence, de décision d’adéquation permettant le libre flux des données à caractère personnel en provenance de l’UE. Par conséquent, les entreprises ne pourront continuer à transférer des données vers le territoire britannique qu’à condition de mettre en place des garanties appropriées.

À l’opposé, le gouvernement britannique a déclaré que le Royaume-Uni considérerait les lois des pays de l’UE comme adéquates aux regards des dispositions relatives au transfert de données de la loi anglaise de protection des données. En supposant que cela soit confirmé, il ne sera pas nécessaire de mettre en place des mécanismes d’adéquation des transferts pour les transferts de données du Royaume-Uni vers l’UE.

En matière de droits intellectuels, les droits communautaires, tels que les marques et les dessins ou modèles n’auront plus d’effet au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a confirmé que son objectif est d’assurer la continuité de la protection et d’éviter la perte des droits existants. En cas de Brexit sans accord ou si le gouvernement britannique ne prend pas de mesures particulières, les droits en question seront automatiquement réduits en étendue géographique et donc également en valeur économique.

Pour éviter une telle situation, les entreprises peuvent dès à présent procéder à des enregistrements au Royaume-Uni. En ce qui concerne les noms de domaine, les entreprises anglaises ne seront plus habilitées à enregistrer des extensions ".eu" ou à renouveler les noms ".eu" déjà enregistrés avant la date de retrait. En cas de retrait du Royaume-Uni sans accord, les relations entre l’UE et le Royaume-Uni en matière de droit d’auteur seront régies par les principaux traités internationaux multilatéraux en vigueur dans ce domaine. Ceux-ci ne prévoient toutefois pas le même type ou le même niveau de protection que celui qui est actuellement prévu dans la législation de l’UE.

Anticipation

En ce qui concerne le marquage CE (Conformité européenne), la Commission européenne a clairement indiqué qu’après le 31 mars 2019, les évaluations de conformité actuellement effectuées par des organismes britanniques d’évaluation ne seraient plus valables dans l’UE. Il appartient aux entreprises de prendre les initiatives requises: demander un nouveau certificat auprès d’un organisme européen ou transférer le dossier et le certificat correspondant de l’organisme anglais à un organisme européen. Un produit qui a été correctement mis sur le marché avant le Brexit et qui y restera également après le Brexit, pourrait ne plus être conforme, faute de certificat correct. Cela vaut même s’il s’agit d’un produit identique. Les entreprises doivent faire preuve d’anticipation et il est recommandé d’utiliser directement un organisme EU pour les nouveaux produits.

