Château en Espagne et fiscalité

Les deuxièmes résidences, situées en Belgique, d’un résident en Belgique sont taxées. Si le bien est loué, le contribuable ne sera pas taxé sur les loyers réellement perçus, mais sur le revenu cadastral indexé et majoré de 40%. Cela diffère pour les biens situés à l’étranger… et plus particulièrement pour l’Espagne.