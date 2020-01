Clayton Christensen n'est plus. Ses contributions sont multiples quant à la manière dont nous approchons l’innovation et la stratégie.

Clayton Christensen, un grand nom de l’innovation vient de nous quitter…

En ce mois de janvier, un chercheur, professeur, consultant et entrepreneur a tiré sa révérence… À bien des égards, il mérite qu’on lui rende un hommage vibrant. D’abord bien sûr en parlant de ses contributions multiples à la manière dont nous approchons l’innovation et la stratégie, mais aussi aux outils qu’il nous lègue pour décoder le monde ou nos propres actions.

Bruno Wattenbergh Ambassadeur de l’Innovation chez EY

Professeur de stratégie et d’entrepreneuriat

à la Solvay Brussels School of Economics and Management

Clayton Christensen est principalement connu pour sa théorie de la "disruption", introduite en 1997 dans son livre "Le dilemme de l’innovateur". Un des livres qui a marqué le début de ce 21e siècle.

Par la suite, Clayton fit évoluer sa théorie, expliquant que ce ne sont pas tant les technologies qui sont disruptives, que les business modèles et il introduisit le concept d’innovation disruptive.

Cette théorie de l’innovation disruptive permit d’expliquer certaines croissances rapides et la relégation de leaders de marché au second plan. Combinée aux travaux d’Alex Osterwalder, elle permit aussi et surtout de lancer de nombreuses études sur les différents types de business modèles innovants et permit de mieux comprendre et d’expliquer les succès des licornes.

Parmi les travaux de Clayton Christensen, retenons aussi sa notion de "Job to be done", dans laquelle il explique l’importance de comprendre le problème du client, de revenir à la parfaite compréhension de ce que le client essaie de faire comme job… avant de tenter de concevoir une solution ou de tenter de lui vendre un produit.

"Pull by the problem"

Clayton en remettant le client au centre de la réflexion stratégique et commercial a ainsi permis de passer de la génération du "push a product" avec de la publicité, qui a caractérisé la fin du 20e siècle, au mode "pull by the problem" basé sur les besoins réels du client. Ce shift mental a complètement bouleversé non seulement les stratégies de vente, avec par exemple le "consultative selling", mais aussi la trajectoire de lancement et de croissance des startups. Des valeurs, parlons de valeurs, qui sont aujourd’hui adoptées par toutes les entreprises qui réussissent, quelle que soit leur taille. Clayton Christensen était aussi d’une humilité impressionnante eut égard à son parcours académique, entrepreneurial et sportif hors du commun. S’il devait discuter avec un CEO d’une grande et belle entreprise, il ne lui disait jamais ce qu’il devrait faire, mais il insistait d’abord pour lui expliquer le processus de la disruption

Clayton avait l’humilité et l’intelligence de ne pas expliquer à ces grands patrons ce qu’ils devaient penser, mais comment ils devaient penser pour prendre les bonnes décisions. Il considérait le management comme la plus noble des professions… si elle est bien exercée bien sûr. "Aucune autre profession n’offre autant de façons d’aider les autres à apprendre et à grandir, à prendre des responsabilités et à être reconnus pour leurs réalisations, et à contribuer au succès d’une équipe".