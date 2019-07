Climat, CO2, bâtiments, casse-tête ou solution?

En Belgique, le secteur du bâtiment représente environ un tiers de la consommation énergétique totale, soit un coût pour l’utilisateur final de plus de 10 milliards d’euros. L’objectif européen pour 2030 est d’améliorer l’efficacité énergétique de 27%. Donc une économie potentielle de 2,7 milliards par an. Vu la piètre qualité énergétique de nos bâtiments, plus ou moins 80% de ces économies suffisent à rembourser l’investissement sur moins de 20 ans.

Nous proposons une approche nouvelle qui peut solutionner le casse-tête actuel. Commençons par identifier les bâtiments pour lesquels 80% des économies suffisent à financer les travaux correspondant en 20 ans maximum. Les experts et les logiciels nécessaires sont déjà en place dans les trois régions du pays. Il y a de l’ordre de 1,5 million de bâtiments privés et une quantité importante de bâtiments publics ou assimilés qui sont candidats. Trouver ces bâtiments ne devrait pas être trop compliqué.

Nous disposons aussi des entreprises nécessaires pour effectuer les travaux. Mais nous avons besoin d’un fonds spécialisé et indépendant qui finance les travaux et se réalimente avec les "80% des économies" et garantit un rendement net à l’investisseur de 1%. Le fonds peut être souscrit par le privé et ou le public. Le créer et trouver des investisseurs ne devrait pas être trop problématique, il y a beaucoup d’argent disponible qui n’a pas accès à une rentabilité nette de 1%.

Il est nécessaire que la dette liée au financement des travaux soit placée sur le bâtiment et non sur le propriétaire. Cette situation, nouvelle aussi, est parfaitement possible en droit belge, via une simple modification légale.

Finalement, nous devons faire en sorte que le coût administratif, le "back-office" qui permet la mise à disposition des fonds et leur récupération, soit le plus faible possible. C’est parfaitement possible si l’on utilise les outils existants (et déjà payés par le contribuable) du ministère des Finances. Le coût administratif devient donc marginal et peut ne représenter qu’un ou deux pourcents du coût normal d’une ONG… Ici aussi, il faut légèrement adapter le cadre légal et utiliser l’État comme un outil plutôt qu’un moteur. Nos gouvernements (provinces, régions, communautés et fédéral) sont dans l’impossibilité de mettre en œuvre un tel programme pour la simple raison que leur endettement actuel est déjà trop important.

Que peut-on attendre comme résultats?

- Le financement, frein principal, disparaît même pour les moins nantis;

- Des travaux se font, principalement par des PME (emplois, taxes…);

- Les matériaux pourraient faire l’objet d’appel d’offres avec des coûts compétitifs pour tous;

- Propriétaires et locataires bénéficient égalitairement de ces mesures;

- Diminution du nombre de "taudis";

- Personne ne paie pour la rentabilité des investissements des autres;

- Les travaux techniquement les plus "rentables" sont favorisés;

- La valeur foncière des bâtiments augmente;

- Pas de complication type "tiers investisseur" lors de la vente de bâtiments;

- La balance énergétique et les émissions de CO2 du pays s’améliorent;

L’État ne décide pas la nature des investissements effectués, seuls les résultats comptent, toute évolution technique est favorisée par essence. Il ne s’endette pas et met ses outils administratifs les plus performants à l’usage du plus grand nombre.

Certes, il pourrait y avoir des freins à ce type de système. Ainsi, les producteurs et vendeurs d’énergie sont pourtant déjà très actifs sur la communication et la voie de l’économie d’énergie.

Les banques, voyant une partie de leur fonds de commerce partir chez un nouvel acteur, pourraient participer au fonds et inciter leurs épargnants à y investir, leur rendant service et réduisant ainsi leurs stocks qu’elles n’arrivent plus à rémunérer.

Les transporteurs et distributeurs d’énergie pourraient voir des modifications d’utilisation des réseaux. Pour le gaz, il y aurait une diminution des flux, ce qui permettrait de satisfaire plus de clients sans augmenter les investissements. Pour l’électricité, c’est plutôt le sens de flux qui risque de changer. Ces acteurs, principalement détenus et dirigés par le secteur public ont pour mission fondamentale de rendre service au… public. Le frein sera lié au changement organisationnel nécessaire (mode de facturation et type de service rendu) mais un arbitrage pragmatique interviendra. Seuls les livreurs de mazout verront un tassement des ventes et le secteur subira une réorganisation.