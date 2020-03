Comment arrêter l'épidémie de coronavirus en relançant l'économie ?

Arnaud Stiévenart est dirigeant d’entreprises, titulaire d’un Master en droit (KUL) et d’un Master en Business Administration (LSM). Il s’exprime à titre personnel.

Nous constatons chaque jour la propagation de nouvelles alarmantes sur le plan sanitaire et économique liées au coronavirus.

Il y a pourtant une lueur d’espoir dans ce sombre tableau : le Japon. Ce pays, qui cumule les handicaps en étant géographiquement proche des premiers foyers d’infection, avec une population très âgée et vivant majoritairement dans des métropoles très denses, montre une courbe de progression du nombre de cas très largement inférieure à ce qui est constaté en Europe et dans les autres pays.

Pour avoir vécu pratiquement un an à Tokyo, je suis convaincu que ces bons résultats sont liés à la culture japonaise de l’hygiène. Ainsi, en temps normal les Japonais portent un masque dès qu’ils sont malades pour ne pas contaminer les autres. Avec le coronavirus, les mesures d’hygiène sont étendues avec par exemple la mise à disposition gratuite de gel hydroalcoolique dans les lieux publics ou encore des campagnes d’information massives *.

Il est possible de s’inspirer du bon exemple japonais tout en relançant la machine économique et le fonctionnement de la société en général.

Il faut que l’Europe et nos gouvernements nationaux lancent des appels d’offres très ambitieux dans les domaines suivants : mise à disposition de gel hydroalcoolique gratuitement dans les lieux publics, campagnes d’information massives des populations, distribution de masques, désinfection régulière des surfaces de contact. Il y a du travail pour tout le monde.