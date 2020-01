Comment bénéficier d'un étalement de la taxation lors de la transmission d'une entreprise?

Quid lorsque ces déductions fiscales ne sont pas suffisantes pour éponger la plus-value imposable ? En pareille hypothèse, l’application du mécanisme de taxation étalée peut constituer une véritable bouée de sauvetage. Il autorise le report de la taxation des plus-values réalisées sur des biens qui ont la nature d’immobilisations corporelles ou incorporelles depuis plus de cinq ans, sous condition de remploi.

La transmission d’une entreprise organisée sous la forme d’une société peut se réaliser de différentes manières. On peut envisager soit une cession du fonds de commerce (vente d’actifs ou "asset deal"), soit une cession des actions de la société qui exploite l’entreprise ("share deal"). Les incidences fiscales de ces deux modes de transfert sont radicalement différentes.

Il va de soi que la dette fiscale peut être réduite – voire rabaissée à zéro — dans l’hypothèse où la société cédante dispose de déductions fiscales. On songe notamment à la déduction de pertes fiscales reportées, d’excédents de RDT (Revenus Définitivement Taxés), de "transferts intra-groupe" (nouvelle consolidation fiscale "à la belge", en vigueur depuis le 1er janvier 2019), etc.

En pareille hypothèse, l’application du mécanisme de taxation étalée peut constituer une véritable bouée de sauvetage . Il autorise le report de la taxation des plus-values réalisées sur des biens qui ont la nature d’immobilisations corporelles ou incorporelles depuis plus de cinq ans, sous condition de remploi.

Autrement dit, cette mesure permet d’éviter la taxation immédiate de l’intégralité de la plus-value: la société subira l’impôt de façon étalée, au rythme des amortissements pratiqués sur les biens acquis à titre de remploi (par exemple sur 33 ans, en cas de remploi dans un bâtiment). Il ne faut toutefois pas crier victoire trop vite . Comme le montre la jurisprudence récente, la mise en œuvre de ce régime de faveur, dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, ne laisse pas de soulever des difficultés. Le problème se pose particulièrement lors de la cession d’actifs incorporels, tels que le goodwill et la clientèle .

Suivant la loi fiscale, pour que les plus-values réalisées sur des immobilisations incorporelles bénéficient de l’étalement de la taxation, il faut, notamment, que les immobilisations concernées aient été activées et aient fait l’objet d’amortissements admis fiscalement. C’est là que le bât blesse.

C’est là que le bât blesse. Cette exigence légale exclut en pratique les immobilisations incorporelles produites par l’entreprise elle-même , comme par exemple la clientèle constituée par la société: celles-ci ne peuvent en effet qu’exceptionnellement être activées selon la législation comptable. Pire encore: même lorsqu’une entreprise a acquis des immobilisations incorporelles (lesquelles figurent alors à l’actif de son bilan), elle peut se voit refuser le régime de taxation étalée plusieurs années plus tard, lors de la transmission de son fonds de commerce. Il en va particulièrement ainsi lorsque les immobilisations incorporelles ont été complètement amorties.

Le fisc – suivi par les magistrats anversois – priva la société du droit de faire taxer de façon étalée la plus-value. L’argument décisif: celle-ci portait sur une "nouvelle" clientèle constituée par la société (ne figurant pas à l’actif du bilan), et non sur l’"ancienne" clientèle qui était complètement amortie et qui avait donc disparu. Selon la Cour, les éléments suivants venaient renforcer ce constat: la modification du nom de la pratique dentaire, l’arrivée dans la société de 4 nouveaux dentistes, l’évolution de la clientèle,…