Comment déterminer l'uniformité de l'impôt?

La progressivité de l'impôt assure l’équité verticale de la fiscalité, c’est-à-dire entre les revenus élevés et les revenus faibles. Malheureusement, ce système a été dévoyé pour taxer excessivement la prise de risque.

Par Bruno Colmant

ULB, UCL et Vlerick Business School Degroof Petercam

Depuis longtemps, la fiscalité belge ne répond plus à un cadre conceptuel harmonieux, mais plutôt à des ajustements marginaux qui répondent à des contraintes budgétaires. Il n’est d’ailleurs plus possible de tirer une synthèse des taxes de cette fiscalité, surtout à l’impôt des personnes physiques.

Cette fiscalité est-elle incitative? Probablement pas puisque les revenus les plus risqués sont les plus imposés au travers d’une progressivité excessive. Est-elle redristributive? Non plus, puisque l’esprit de l’impôt de 1962, fondé sur la globalisation des revenus, s’est dissipé au profit d’une taxation cédulaire, c’est-à-dire modulée par type de revenus qui conduit à taxer la prise de risques.

La fiscalité promeut-elle l’épargne ou l’endettement? C’est peu clair: certains incitants stimulent l’épargne à long terme tandis que d’autres permettent la déduction des cours de financement de certains investissements, essentiellement immobiliers. La fiscalité est-elle neutre en termes de choix patrimoniaux? Non: l’investissement en actions est lourdement imposé tandis que l’épargne stable des carnets de dépôts bancaires l’est probablement insuffisamment.

Valeurs collectives

L’impôt a revêtu des significations très différentes dans l’histoire économique de notre ptaxationays. Il fut, tout d’abord, un indice de sujétion et d’asservissement. Il acquit ensuite un caractère commutatif, c’est-à-dire qu’il ne devint légitime qu’à la condition d’avoir des contreparties satisfaisantes. Ce n’est qu’au cours du vingtième siècle que l’impôt est devenu un outil de réaménagement des richesses nationales.

L’impôt est une obligation individuelle. Il est aussi un bien public, en ce qu’il reflète les valeurs collectives d’une société. Il scelle un contrat de confiance entre une population et ses gouvernants. Il doit assurer la redistribution des richesses entre citoyens, mais aussi épouser la courbe de variation des situations économiques de chaque contribuable.

Au reste, l’équité fiscale est une question de synchronie générationnelle. Cette dernière n’est assurée que si les générations qui bénéficient des biens publics sont les mêmes que celles qui contribuent à leur financement. Cette problématique est cruciale car l’État n’existe pas en tant qu’agent économique autonome. Il est transitif, levant l’impôt pour le répartir et rembourser la dette publique. Un report systématique de l’impôt sur les générations suivantes est très hasardeux.

La nature de l’impôt

Il est intéressant de s’interroger sur la nature de l’impôt et plus spécifiquement sur son uniformité, à savoir comment la part d’impôt de chacun est mesurée et déterminée. Mais comment appréhender l’uniformité? Plusieurs théories furent élaborées. Et finalement, la synthèse de ces approches théoriques a conduit à la notion de capacité contributive. La réforme fiscale de 1962 forgea l’idée de solidarité fiscale et, surtout, sa fonction redristributive. Elle fut bâtie sur deux axiomes, à savoir la globalisation (ou addition) des revenus et leur taxation à un taux progressif par paliers (ou tranches).

Il s’agit donc d’un impôt dont le barème augmente avec les tranches du revenu imposables. Elle fonda l’impôt sur la capacité contributive de chaque ménage. Celle-ci correspond à l’aptitude de chaque unité familiale à participer au financement des charges de l’État selon ses revenus.

Comment peut-on justifier la progressivité de l’impôt? Le revenu d’une personne physique est soit consommé, soit épargné. Mais la fraction de la consommation n’est pas proportionnelle au revenu: on ne double pas sa consommation si le revenu est multiplié par deux. L’épargne augmente ainsi marginalement avec le revenu. Cette logique conduit à un impôt progressif.

L’impôt des personnes physiques taxe donc la formation d’épargne, puisqu’un haut revenu, destiné à être plus facilement épargné qu’un bas revenu, est marginalement plus imposé. C’est pour cette raison que le capital n’est pas imposé en tant que tel, puisque sa formation est déjà taxée de manière progressive. La progressivité assure incidemment l’équité verticale de la fiscalité, c’est-à-dire entre les revenus élevés et les revenus faibles.

Système dévoyé