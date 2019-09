Comment développer l'intérêt des jeunes pour la défense?

Dans un contexte sécuritaire marqué par des conflits géopolitiques, des tensions, mais aussi une menace terroriste toujours présente, comment assurer aujourd’hui l’intérêt des jeunes pour les métiers de la Défense? Dans plusieurs pays européens, et la Belgique ne fait pas exception, force est de constater qu’il est de plus en plus difficile d’attirer les jeunes vers ces emplois et en particulier vers la fonction militaire proprement dite.