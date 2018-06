Comment la Pricaf privée est enfin devenue un véhicule d'investissement attrayant

Il est crucial de stimuler l’économie et l’emploi notamment en favorisant le financement et la croissance future de nos entreprises non cotées (start-up et autre entreprise innovante).

A titre de comparaison, les SICAR, l’équivalent au Luxembourg, connaît un succès bien plus important avec pas moins de 250 SICAR enregistrées auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sans parler du nouveau véhicule luxembourgeois en vogue, le dénommé RAIF (pour " Reserved Alternative Investment Fund "), fonds non soumis à la surveillance de la CSSF pouvant également notamment investir en private equity et qui connait un succès assez phénoménal. Nous en reparlerons plus en détails dans un prochain article.

Revenant sur le régime belge, une récente loi a été adoptée afin de simplifier le régime d’un point de vue réglementaire et de dynamiser le secteur private equity en Belgique. Il est en effet crucial de stimuler l’économie et l’emploi notamment en favorisant le financement et la croissance future de nos entreprises non cotées (start-up et autre entreprise innovante).