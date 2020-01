Comment la Wallonie peut redevenir une région prospère

Porté par un optimiste certain, j’étais convaincu que la Wallonie se redresserait, que nous pourrions rattraper la Flandre et qu’un jour, ô comble du bonheur, nous la redépasserions! Bref, camarades wallons, le meilleur restait à venir.

Mon optimiste quant à la réalité du redéploiement économique n’était pas uniquement dû à une ferme envie d’y croire. Au cours des dernières années, plusieurs indicateurs se sont sensiblement améliorés : taux de chômage en baisse, pourcentage de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et pourcentage des dépenses en R & D en augmentation, etc.

La maîtrise des langues est un must

Disposer de la meilleure information disponible, c’est devenir un acteur central dans les réseaux internationaux (académique, économique, culturel, etc.). Cependant, avoir de nombreuses connexions ne suffit pas. Encore faut-il se connecter aux acteurs les plus performants et échanger avec eux.

En pratique, la Wallonie doit stratégiquement densifier ses connexions vers les régions les plus prospères et dynamiques. De cette façon, elle s’assurera un échange d’informations et de pratiques de premier plan, bénéficiera du dynamisme de ces régions ainsi que de leur réseau. Dans ce cadre, la maîtrise des langues est un must. Une Wallonie multilingue est une clé de notre redressement.