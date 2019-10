Comment la politique monétaire distord les risques

Actuellement, les obligations sur le long terme gagnent en popularité. Pourquoi?

Par Klaus Kaldemorgen

DWS

Le Moyen-Âge est une époque qui a duré près de 1.000 ans. Depuis, la fréquence des ruptures économiques et politiques a fortement augmenté. Rien que les changements historiques des cent dernières années sont incroyables. La crise économique mondiale de 1929 à 1933, la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, l’essor et la chute de l’Union soviétique entre 1922 et 1991, la publication du premier navigateur web graphique, qui a permis le lancement rapide d’internet à partir de 1993 et la crise financière mondiale à partir de 2007 sont quelques exemples d’événements marquants.

À l’exception d’internet, ces ruptures ont anéanti au moins temporairement d’immenses fortunes et considérablement changé le monde, sans exception. Dans ce contexte, on peut mesurer à quel point il est difficile de conserver un patrimoine pendant de telles périodes. Dans les circonstances exposées, l’or était certainement un placement judicieux.

En revanche, l’achat d’obligations n’était pas une bonne idée pendant les 65 premières années du siècle passé, en raison de l’inflation et des risques de crédit et de change. C’est seulement au milieu des années 1980 que ces titres ont recommencé à donner satisfaction, grâce à la tendance à la baisse des taux qui dure jusqu’à aujourd’hui. Entre-temps, la plupart des obligations d’État européennes affichent des rendements négatifs.

Obligations à 100 ans

On n’en croit donc pas ses yeux lorsqu’on constate qu’actuellement, les obligations à cent ans gagnent apparemment en popularité. Seuls quelques-uns d’entre nous vivront cette époque, sans même parler de pouvoir en prendre la mesure.

Les obligations d’État autrichiennes à cent ans négociées ces derniers temps constituent un bel exemple du déséquilibre du rapport bénéfice-risque pour les débiteurs et les créanciers dans le cas de ces titres. L’obligation en question est dotée d’un coupon de zéro et rapporte actuellement 0,7% par an, et ce, jusqu’à l’échéance finale dans cent ans.

Pour l’État autrichien, ces conditions sont bien sûr attractives. En effet, l’Autriche s’endette en deçà du taux d’inflation et en plus, elle n’est pas importunée par les versements d’intérêts sur la durée. L’obligation est à environ 50 et sera remboursée à 100 dans 100 ans.

Par obligation

Mais qu’est-ce qui pousse les acheteurs à souscrire cette obligation, et même à plusieurs reprises? Le risque avec un titre dont l’échéance est si lointaine est finalement extrêmement élevé, sans que les investisseurs soient rémunérés de ce risque par un rendement approprié. C’est moins le risque d’émetteur que le risque de taux qui pèse dans ce contexte. Si les taux ne devaient augmenter que de 0,1 point de pourcentage, l’obligation accuserait arithmétiquement une perte de cours de 10%.

Ceux qui achètent ces obligations ne le font donc pas parce qu’ils le souhaitent, mais par obligation. Les investisseurs typiques sont des assureurs ou des caisses de pension qui ont des engagements à long terme qu’ils doivent concilier avec des placements de même échéance, par exemple des obligations affichant des rendements positifs.

Notion de risque

Pourquoi ce groupe d’investisseurs n’achète-t-il pas des actions, dont les versements de dividendes sont en moyenne cinq fois supérieurs aux rendements obligataires? C’est principalement lié à la notion de risque que les autorités régulatrices imposent. Alors que le cours d’une action n’a pas de valeur de rachat fixe, c’est généralement le cas pour une obligation, même si dans certains cas, ce n’est que dans cent ans. Les assureurs doivent par exemple couvrir le risque qui accompagne une action par des fonds propres.