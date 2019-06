Comment le nouveau décret sol va se répercuter sur l'immobilier wallon

Au vu du nouveau décret sols, nous allons assurément assister, en Wallonie, dans les prochains mois/années, à une multiplication des études et sans doute des assainissements du sol. Le sujet occupait déjà une place importante dans certaines transactions et projets immobiliers ; il devient une contrainte plus prégnante que les acteurs immobiliers doivent intégrer et anticiper autant que possible.

Par Charles Poncelet

Avocat Liedekerke

En mars 2018, la Région wallonne s’est dotée d’une nouvelle réglementation en matière de pollution des sols (décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols). Entré en vigueur le 1er janvier 2019, ce décret apporte d’importantes nouveautés pratiques pour les acteurs de l’immobilier.

En adoptant ce nouveau décret, la volonté du législateur wallon était de mettre fin à une situation passée, jugée insatisfaisante. Le cadre réglementaire applicable jusqu’alors était principalement constitué d’un décret adopté en 2008, lequel n’était que partiellement opérationnel, faute d’instruments d’exécution et de volonté politique.

Vue en plein écran ©Aude Vanlathem

Cessions de terrains

Le premier changement important apporté par le nouveau décret concerne les cessions de terrains.

Le premier changement important apporté par le nouveau décret concerne les cessions de terrains (au sens large: ventes, apports en société, baux de plus de 9 ans, etc.). À l’instar de ce que connaissent les Régions flamande et bruxelloise depuis de nombreuses années, le cédant doit s’acquitter d’une obligation d’information en fournissant une attestation du sol préalablement à la cession.

Cette attestation s’obtient en ligne, via la "Banque de Données de l’État des Sols", sorte de cadastre wallon des sols indiquant, pour chacune des parcelles, les éventuelles informations disponibles (notamment l’existence d’une pollution connue ou présumée). L’obtention de ce document est une condition de la vente: à défaut, celle-ci pourra faire l’objet d’une demande en nullité de la part du cessionnaire, voire de poursuites administratives ou pénales.

En revanche, à l’inverse de ses homologues flamand et bruxellois, le législateur wallon a choisi de ne pas soumettre la cession de terrains (quel que soit l’état connu ou présumé de ceux-ci) aux obligations d’étude et d’assainissement. Compte tenu d’une certaine réalité économique et de l’empreinte laissée sur le sol wallon par le passé industriel, il a été jugé que soumettre toute cession de terrains à des investigations et, potentiellement, à un assainissement serait inapproprié. Le législateur se limite donc à mettre à charge du cédant une obligation d’information.

Les promoteurs et développeurs immobiliers ne sont pas pour autant à l’abri de toute autre obligation. Le nouveau décret prévoit que, en cas de demande de permis sur un terrain identifié comme (présumé) pollué et portant sur un projet impliquant soit une modification de l’emprise au sol, soit un changement d’usage vers un usage plus restrictif (p. ex: site industriel converti en résidentiel), une étude (dite "d’orientation") doit être réalisée avant le dépôt de la demande de permis.

Si la vente n’oblige pas à investiguer l’état des sols, les projets de développement en aval pourraient y contraindre. Les développeurs immobiliers devront y être très attentifs et prévoir, dans les contrats de cession, des engagements en conséquence.

Dès lors, si la vente n’oblige pas à investiguer l’état des sols, les projets de développement en aval pourraient y contraindre. Les développeurs immobiliers devront y être très attentifs et prévoir, dans les contrats de cession, des engagements en conséquence. Vu les délais de réalisation et de traitement des études, ils devront impérativement veiller à entamer les études (ou les éventuelles demandes de dérogation), le plus tôt possible. En exécutant les démarches anticipativement, on évite que des contraintes surgissent à un stade avancé d’un projet de cession ou de développement, ce qui limite le risque de retard dans les plannings et d’augmentation des coûts.

L’un des objectifs de la réforme est également d’encourager les opérateurs à se soumettre volontairement aux obligations d‘investigations, alors même que rien ne les y oblige dans l’immédiat.

L’un des objectifs de la réforme est également d’encourager les opérateurs à se soumettre volontairement aux obligations d‘investigations, alors même que rien ne les y oblige dans l’immédiat. Le législateur donne la possibilité à celui qui prend une telle initiative de se rétracter, à tout moment de la procédure, en fonction par exemple des résultats des premières études. Les acteurs économiques sont ainsi invités à agir de manière proactive et transparente vis-à-vis des autorités régionales, étant entendu qu’ils pourront décider de faire marche arrière.

Multiplication des études de sol

Vue en plein écran ©Belgaimage

Cependant, il faut être conscient que l’administration possède, en vertu d’autres dispositions du décret, certaines armes pour contraindre les opérateurs à exécuter ces mêmes démarches. Elle peut, en cas d’indications sérieuses de pollution, imposer la réalisation d’une étude d’orientation. Or, par hypothèse, si l’on s’est rétracté en cours de route, c’est probablement en raison précisément de l’existence d’une pollution plus ou moins importante. Ce qu’on croyait avoir évacué par la porte pourrait ainsi revenir par la fenêtre. C’est donc avec prudence qu’il faudra recourir, le cas échéant, au mécanisme de soumission volontaire.