"Comment peut-on cacher derrière un but aussi louable que la cause animale un besoin de pouvoir et d'argent aussi envahissant?"

Après les violentes attaques, souvent jugées disproportionnées, qu'elle a subies de la part des refuges wallons, l'Unité du bien-être animal a décidé de réagir via une carte blanche.

"Des mesures fortes pour le bien-être animal." C'est ce qu'annonçait mercredi dernier, le 16 mai, le ministre wallon du bien-être animal Carlo Di Antonio (cdH). Il réagissait ainsi à la polémique lancée la veille par la coalition des refuges wallons pour les animaux. Ceux-ci se sont indignés du fait que des animaux saisis par l'Unité bien-être animal (UBEA) pour des faits de maltraitance allaient être donnés à un marchand plutôt qu'à eux.

Les refuges ont alors décidé de déclarer la guerre à l'Unité bien-être animal, parlant d'"inaptitude" dans leur chef. Ils ont décidé d'arrêter toute collaboration et en sont arrivés à demander la destitution du service. Des propos violents largement relayés dans la presse et auxquels l'Unité en question n'avait pas eu l'opportunité de répondre. Elle a dès lors choisi de le faire via cette carte blanche.

"Mes collègues, mes amis de l'Unité bien-être animal,

J’ai l’habitude, assez fâcheuse diront certains, lorsque quelque chose me pèse de le coucher sur papier. Cela libère l’esprit, allège les épaules et parfois aide à entamer la cicatrisation d’une blessure.

Car c’est bien d’une large plaie dont il s’agit ici. Celle ouverte à coups de couteaux dans le dos via cette guérilla déclarée à notre encontre par des refuges en quête de pouvoir (et non de reconnaissance).

Suis-je trop sensible, ai-je été naïve? Je ne le crois pas, j’ai simplement été fidèle à moi-même: honnête, toujours arrangeante avec eux et investie dans mon travail. Et c’est tous notre cas!

J’ai plaidé leur cause chaque fois que j’en ai eu l’occasion, informant autour de moi sur le travail de ces refuges secourables et non pseudo-mouroirs.

J’ai veillé autant que faire ce peut à ce que chacun puisse être indemnisé pour l’aide apportée à notre unité.

J’ai pris des nouvelles des poilus confiés par nos soins.

J’ai incité mon entourage à recourir à l’adoption plutôt qu’à l’achat.

J’ai respecté les diverses formes d’engagement de toutes ces personnes œuvrant pour le bien-être des animaux, comme nous le faisons chaque jour dans le cadre de nos missions respectives.

Et cela même si je ne partage pas toujours leurs convictions et leurs buts ultimes.

Jamais je n’ai considéré que ces personnes étaient à notre service, ce sont des collaborateurs à la cause animale, le prolongement de notre Unité. Je suis admirative du travail effectué en ces lieux créés pour sauver, rétablir, apprivoiser et faire oublier la douleur et la souffrance imposées par la main de l’homme.

J’en suis même venue à considérer certains intervenants ou représentants de ces structures, avec qui le contact est relativement fréquent, comme des collègues. Je leurs faisais confiance et eux, je le croyais, me faisaient confiance. Que ce soit pour initier un dossier, répondre à des questions, trouver une solution légale à des problèmes épineux.

Angélique (la juriste de la l'Unité bien-être animal) a toujours été ma meilleure alliée pour les secourir dans l’urgence tout en restant strictement conforme à la loi. Jamais, elle ne m’a remballée, ou répondu qu’elle ne savait pas. Elle cherchait jusqu’à trouver LA réponse pour répondre aux attentes et besoins des refuges, s’appuyant sur notre expertise et surtout sur ses connaissances immenses en tant que juriste.

Je peux affirmer aujourd’hui avoir vécu la plus grande trahison jamais vue! J’ai l’impression de vivre cette situation comme un deuil. Aujourd’hui, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire, quoi dire sinon ma rage et ma tristesse qui sont aussi profondes que la satisfaction éprouvée à chaque sauvetage d’une vie tellement dépendante de nous tous: UBEA&Refuges.

Je viens de comprendre que personne ne sait qui nous sommes, ni ce que nous faisons, mais aussi qu’il serait malvenu pour nous de tenter de le dire au monde! (Les muselières seraient donc pour nous!) Je dois digérer que nous ne sommes que l’UBEA et certainement pas une équipe de vraies personnes de chair et d’os qui ne comptons pas nos heures et tentons, dans le strict respect d’une législation imposée, de mener à bien nos missions.

Il suffirait pourtant de nous accompagner au bureau ou en contrôle pour enfin comprendre que nous ne sommes pas la bande d’incapables décrite sur les réseaux sociaux. Il suffirait de réfléchir deux secondes avant de balancer un tas d’insultes en sus d’exiger notre éradication de l’administration. Deux secondes pour se rendre compte qu’en fait, on nous reproche d’appliquer stricto senso la législation imposée par notre hiérarchie.

J’ai ressenti ce coup d’état comme étant d’une extrême violence! Après le choc et la colère, c’est la tristesse qui m’envahit. Le seul réconfort vient de notre solidarité, notre cohésion.

Jamais je ne comprendrai comment on peut cacher derrière un but aussi louable que la cause animale, un besoin de pouvoir et d’argent aussi envahissant et grandissant. Force est de constater que cela n’anime aucun d’entre nous, il suffit de consulter nos horaires, nos salaires et notre niveau de reconnaissance au sein de l’administration alors que nous servons la cause.

Je me permets d’espérer qu’avec le temps, la vérité verra le jour et que nous serons encore tous là pour l’accueillir.

J’ai mal à mon petit cœur, celui-là même qui bat pour mon job!"