Comment stimuler l'économie le plus efficacement?

Pour les auteurs, dont le lauréat du prix Nobel d'économie, les plans de soutien d'urgence actuels peuvent désormais faire plus de tort que de bien. Dans une perspective de long terme, la clé est de rassurer les entreprises et les particuliers et de les inciter à investir et consommer.

Par Joseph E. Stiglitz, professeur d'université à l'Université Columbia et Hamid Rashid, chef de la surveillance économique mondiale aux Nations Unies.

Les gouvernements du monde entier ont réagi vigoureusement à la crise du Covid-19, avec une réponse budgétaire et monétaire combinée qui a déjà atteint 10% du PIB mondial. Pourtant, selon la dernière évaluation mondiale du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, ces mesures de relance pourraient ne pas stimuler la consommation et l'investissement autant que ce que les décideurs politiques espèrent.

Le problème est qu'une partie importante de l'argent est acheminé directement vers des réserves de fonds propres, entraînant une augmentation des stocks de précaution. La situation s'apparente au "piège à liquidité" qui a tant inquiété John Maynard Keynes pendant la Grande Dépression.

Les mesures de relance d'aujourd'hui ont naturellement été déployées à la hâte – presque dans la panique – pour contenir les retombées économiques de la pandémie. Bien que cette approche "pompier" n’ait été ni ciblée, ni précise, de nombreux commentateurs diraient que c'était la seule option à l'époque. Sans une injection massive de liquidités en urgence, il y aurait probablement eu des faillites généralisées, des pertes de capital organisationnel et une récession encore plus profonde.

Réévaluer les plans de relance d'urgence

Pourtant, il est désormais clair que la pandémie durera beaucoup plus longtemps que quelques semaines, comme cela avait été initialement supposé lors de l'adoption de ces mesures d'urgence. Cela signifie que ces programmes doivent tous être évalués plus attentivement, dans une perspective de long terme. Pendant les périodes d'incertitude profonde, l'épargne de précaution augmente généralement, car les ménages et entreprises s'accrochent à la trésorerie par crainte de ce qui les attend.

La crise actuelle ne fait pas exception. Une grande partie de l'argent que les ménages et les entreprises reçoivent sous forme de chèques de relance restera probablement inutilisée sur leurs comptes bancaires, en raison des inquiétudes quant à l'avenir et d'une réduction plus générale des opportunités de dépenses. Dans le même temps, les banques devront probablement s'asseoir sur leur excédent de liquidité, faute d'emprunteurs solvables désireux de contracter de nouveaux prêts.

Sans surprise, les réserves excédentaires détenues dans les institutions de dépôt américaines ont presque doublé entre février et avril, passant de 1,5 billion à 2,9 billions de dollars. À titre de comparaison, les réserves excédentaires détenues dans les banques pendant la Grande Récession n'avaient atteint que 1 billion de dollars. Cette augmentation massive des réserves bancaires suggère que les politiques de relance mises en œuvre jusqu'à présent ont eu un faible effet multiplicateur. De toute évidence, le crédit bancaire à lui seul ne nous sortira pas de l'impasse économique actuelle.

"Pour aggraver les choses, l'excès de liquidité actuel peut entraîner un coût social élevé." Joseph Stiglitz et Hamid Rashid

Pour aggraver les choses, l'excès de liquidité actuel peut entraîner un coût social élevé. Au-delà des craintes habituelles au sujet de la dette et de l'inflation, il y a également de bonnes raisons de penser que l'excédent de trésorerie des banques sera orienté vers la spéculation financière. Les marchés boursiers connaissent déjà de folles fluctuations quotidiennes. Cette volatilité pourrait à son tour perpétuer le climat d'incertitude accrue, conduisant à un comportement encore plus prudent et décourageant à la fois la consommation et les investissements nécessaires pour permettre une reprise.

Dans ce cas, nous serons confrontés à un piège à liquidité, ainsi qu’à une énigme de liquidité: une augmentation massive de la masse monétaire combinée à une utilisation limitée de celle-ci par les ménages et entreprises. Des mesures de relance bien conçues pourraient aider une fois que le Covid-19 aura été maîtrisé. Mais, tant que la pandémie fait rage, il ne peut y avoir de retour à la normalité.

Vue en plein écran Selon les auteurs, les gouvernements doivent non pas donner de l'argent, qui serait épargné, mais émettre des bons d'achat pour stimuler la consommation, comme on le prévoit en Belgique pour stimuler l'horeca (mais à charge des entreprises). ©EPA

Incitations à dépenser

La clé pour l'instant est donc de réduire les risques et d'augmenter les incitations à dépenser. Tant que les entreprises craignent que l'économie reste faible pendant encore six mois ou un an, elles retarderont l'investissement, retardant ainsi la reprise. Seul l'État peut briser ce cercle vicieux. Les gouvernements doivent se charger d’assurer contre les risques actuels, en offrant une compensation aux entreprises dans le cas où l’économie ne se rétablirait pas à un certain moment.

Il existe déjà un modèle pour ce faire: des "titres Arrow-Debreu" (portant le nom des économistes lauréats du prix Nobel Kenneth Arrow et Gérard Debreu), dont le paiement serait déclenché par certaines conditions prédéterminées. Par exemple, le gouvernement pourrait garantir que, si un ménage achète une voiture aujourd'hui et que la courbe épidémique demeurait à un certain niveau dans six mois, les remboursements mensuels de son crédit auto seraient suspendus. De même, des prêts et hypothèques conditionnels au revenu pourraient être utilisés pour encourager l'achat d'une large gamme de biens de consommation durables, y compris du logement. Des dispositions similaires pourraient s'appliquer aux investissements réels réalisés par les entreprises.

"Des programmes de relance mal conçus ne sont pas seulement inefficaces, mais potentiellement dangereux. De mauvaises politiques peuvent accroître les inégalités, semer l'instabilité et saper le soutien politique au gouvernement." Joseph Stiglitz et Hamid Rashid

Les gouvernements devraient également envisager d'émettre des bons d’achat pour stimuler la consommation des ménages. Cela se fait déjà en Chine, où les gouvernements locaux de 50 villes émettent des bons numériques qui peuvent être utilisés pour acheter divers biens et services dans un certain délai. La date d'expiration en fait de puissants stimulants de la consommation et de la demande globale à court terme – au moment où c’est le plus nécessaire.

Assistance aux entreprises contre garantie d'emploi

La pandémie étant susceptible de durer beaucoup plus longtemps que ce qui avait été initialement supposé, il faudra encore davantage de stimulants. Bien que les États-Unis, par exemple, aient déjà dépensé 3 billions de dollars pour diverses formes d'assistance, en l’absence de mesures nouvelles – et, on l'espère, mieux conçues, cet argent aura simplement prolongé la vie de nombreuses entreprises de quelques mois, sans les sauver réellement.

Une approche qui a fonctionné dans plusieurs pays consiste à fournir une assistance aux entreprises à condition qu'elles conservent leurs travailleurs, en soutenant la masse salariale et les autres coûts proportionnellement à la baisse des revenus de l’entreprise.