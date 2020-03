Conserver une foi inébranlable dans notre capacité à réussir

"I never lost faith in the end of the story". Pierre Hermant nous invite à nous inspirer de James Stockdale pour faire face à la crise liée à l'épidémie de coronavirus.

Par Pierre HERMANT, CEO de Finance & invest.brussels

Communiquer mon enthousiasme et conserver une foi inébranlable dans ma capacité de réussir et d’obtenir un dénouement heureux et, en même temps, m'imposer la discipline de reconnaître et d'affronter les faits les plus durs de la réalité présente, quels qu'ils soient.

Cette phrase, inspirée d’un livre de J. Collins et du paradoxe de Stockable, illustre parfaitement la philosophie que j’ai adoptée dans la vie et dans les affaires à la suite d'un grave accident de la route en 2007. Hôpital, fauteuil roulant, béquille, je savais que ce serait long (3 ans), mais j’étais convaincu qu’un jour je remarcherais sans boiter. En cette période de confinement, je cours pendant mes pauses!

Dans son livre "From good to great", publié en octobre 2001, Jim Collins analyse une série d’entreprises qui ont été plus performantes que les autres et il développe une série de concepts dont la mise en pratique permet de faire la différence entre une "bonne" entreprise et une "excellente" entreprise. L’idée majeure du livre: J. Collins et son équipe pensent que n’importe quelle entreprise peut améliorer ses performances et devenir excellente si elle applique consciencieusement leur modèle.

Les perdants: les optimistes

Parmi les concepts mis en avant, il évoque un état d’esprit pour faire face à l’adversité: le fameux paradoxe de Stockable. L’Amiral James Bond Stockdale fut l’un des officiers les plus décorés de l’armée américaine. En 1965, alors qu’il survolait le nord du Vietnam, cet officier s’éjecta de son avion qui venait d’être touché par un tir ennemi. La suite: près de 8 années de détention et de torture dans le célèbre camp de prisonniers "Hanoi Hilton".

Interpellé par l’histoire de ce héros de la guerre, J. Collins a cherché à savoir pourquoi J. Stockdale avait survécu là où d’autres avaient laissé leur peau. Lors d’une interview, en réponse à la question de savoir quelle catégorie de personnes y avait laissé leur peau, Stockdale répondit: "Les optimistes". L’interrogeant sur le pourquoi de cette réponse, l’Amiral répondit: "Les uns disaient, c’est sûr, on va sortir de là pour Noël. Noël arrivait et l'on était toujours là (…) D’autres renchérissaient: cette fois, c’est pour Pâques". Pâques arrivait et ils se disaient qu’ils sortiraient avant la fin de l’été. Ils ne sont pas sortis avant la fin de l'été. Ils ont perdu espoir et ont cessé de se battre.

Comme le disait Winston Churchill: "Il n’est pas de plus grande erreur pour un meneur d’hommes que donner de faux espoirs qui s’envoleront bientôt".

L’amiral Stockable résumait l’état d’esprit qui lui avait permis de s’en sortir en une phrase: "Vous ne devez jamais confondre la certitude que vous en sortirez et la discipline qui consiste à faire face aux réalités, aussi rudes soient-elles".

Récession mondiale pire que la crise financière

Nous faisons face à une crise sanitaire historique qui a des conséquences économiques majeures. Comme le disait récemment la directrice générale du FMI, "la récession mondiale pourrait être pire que pendant la crise financière".

Ayons la discipline de regarder en face les faits les plus brutaux de la réalité. La crise sanitaire sera fatale pour un trop grand nombre de nos compatriotes et économiquement fatale pour un trop grand nombre d’entreprises. Sans compter les nombreuses entreprises qui en sortiront fragilisées.

Question timing, le choc sera temporaire, mais nous pouvons déjà faire une croix sur nos vacances de Pâques. Néanmoins, ne perdons pas espoir dans notre capacité à sortir de cette crise. Si nous adaptons notre comportement et prenons les mesures nécessaires pour notre sécurité, nous pourrons nous remettre au travail plus rapidement et éviter ainsi d’aggraver la situation économique.

Remise en question générale

Nous sortirons plus fort de cette crise. À l’issue de cette crise, certains entrepreneurs considèreront différemment les enjeux de la sécurité de leur chaîne d’approvisionnement. Il en est de même de la nécessité de disposer d’une trésorerie équivalente à plusieurs mois de charges pour faire face aux imprévus. L’opinion sur la nécessité de refinancer le secteur des soins de santé aura plus que probablement évolué.

Notre manière de travailler et de nous déplacer évoluera également. En quelques jours, de nombreux Belges ont déconstruit leurs préjugés au sujet du télétravail et découvert l’efficacité des vidéoconférences à domicile. D’autres ont découvert que l’on pouvait être performant tout en voyant un peu plus ses enfants.