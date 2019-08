Copier le fichier clientèle sur une clé USB peut-il servir de motif de licenciement?

Une employée est licenciée. La lettre de rupture fait état de la découverte sur l’emplacement du parking dévolu à l’employée d’une clé USB " perdue " par elle et contenant la liste des clients de l’entreprise et des documents internes qui n’avaient pas à quitter l’agence. La justice donne tort à l'employeur.

Une employée gère l’administration d’une agence bancaire et de courtage en assurances. Treize ans après son entrée en service, elle est licenciée pour motif grave. La lettre de rupture fait état de la découverte sur l’emplacement du parking dévolu à l’employée d’une clé USB "perdue" par elle et contenant la liste des clients de l’entreprise et des documents internes qui n’avaient pas à quitter l’agence , " l’ensemble n’ayant d’intérêt qu’en vue d’être révélé à une future concurrence ".

Devant le tribunal du travail, l’employée obtient une indemnité de rupture de plus de 35.000 euros et plus de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. L’employeur interjette appel et la Cour du travail de Liège réexamine le dossier.