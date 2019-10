Couple et associés? Un nouveau texte se penche sur l'attribution de revenus en cas de séparation

Il y a peu de chance pour qu’un époux reproche à l’autre d’avoir par exemple bénéficié d’une voiture imposante. Car en société ou en personne physique, l’usage de la voiture est relativement identique. Sauf qu’il pourrait arguer que la pression fiscale aurait été différente en personne physique et que le couple se serait satisfait d’une voiture moins onéreuse ou d’un vélo, économisant dès lors plus. Et revendiquer 50% de la différence.

Les choix stratégiques d’une société pourraient-ils être remis en cause par l’ex-conjoint du dirigeant? Pourrait-il être reproché d’avoir baissé ses émoluments pour investir dans de nouvelles machines, de la publicité ou reporté le bénéfice afin de renforcer l’entreprise? Que penser du dirigeant de PME ayant réduit son package financier avec la perspective de céder sa PME quelques années plus tard? Ou encore de privilégier la distribution de dividendes?

Est-ce la fin des optimisations fiscales ou du mariage? Non, pour autant que chacun en ait pour son compte et que les accords et conditions de rémunération soient clairs entre associés et conjoints. Et qu’en cas de séparation, le patrimoine soit réparti de manière équitable.