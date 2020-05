Covid-19, un cas de force majeure... y compris en droit fiscal?

"La présente situation confronte le droit fiscal à ses propres défaillances", estiment Marc Bourgeois et Alexandre De Munck, respectivement professeur ULiège – Tax Institute et Partner Tax Consult S.A.

Pour autant, en matière de fiscalité locale et régionale, les choses se sont quelque peu éclaircies ces dernières années. Pour certaines taxes dont le fait générateur a trait, par exemple, à des situations telles que la propriété d’un immeuble insalubre ou abandonné, ou encore, de terrains non bâtis ou de sites d’activité économique désaffectés, la Cour de cassation a pu considérer que la force majeure était une cause d’exonération, quand bien même elle ne serait pas explicitement prévue par le règlement-taxe en cause. En cas d’inoccupation ou d’improductivité d’un immeuble, la force majeure est aussi régulièrement utilisée pour justifier une appréciation plus souple des conditions d’immunisation du précompte immobilier.