De l'arbitraire à l'aléatoire

Reprobel est une société de gestion des droits d'auteur qui collecte et est censée redistribuer les reproductions photocopiées d’articles et de livres, aux auteurs et aux éditeurs des originaux. Vincent Ginsburgh s'interroge sur son fonctionnement.

Victor Ginsburgh

ULB (Ecares) - UCL (Core)

Je viens de lire un article amusant dans L’Echo du 19 mai 2018. Il est intitulé "Reprobel fait calculer la vitesse d’impression des machines Lexmark", qui sont des imprimantes/photocopieuses. Je connaissais Reprobel depuis longtemps, mais je ne pensais pas que "la 8e chambre de la cour d’appel néerlandophone de Bruxelles" aurait l’idée saugrenue "d’ordonner la désignation d’un expert afin de calculer la vitesse objective de ces appareils".

Reprobel est (parmi les nombreuses autres, dont la Scam, la Sabam et une bonne vingtaine de tous horizons qui prélèvent des droits pour toutes les bonnes raisons évidemment) une société de gestion des droits d’auteur qui collecte et est censée redistribuer les reproductions photocopiées d’articles et de livres, aux auteurs et aux éditeurs des originaux. Je parle de photocopiage, mais avec le progrès technique, les photocopieuses sont aussi devenues des imprimantes et des envoyeuses de fac simile sur nos ordinateurs.

Il faut savoir que ce ne sont pas ceux qui photocopient qui paient les droits de reproduction, mais les propriétaires ou locataires de photocopieuses. Ainsi, dans le centre de recherche dans lequel j’ai un bureau, c’est mon université (ULB) qui paie. Le coût payé à Reprobel est fixe et basé sur le nombre de pages par minute qu’une photocopieuse peut imprimer. Un arrêté royal de 1997 fixe ces coûts à 18,72 euros par minute pour des machines qui impriment 6 à 9 pages par minute et à 1.872,28 euros pour celles qui impriment plus de 89 pages par minute. Notez la précision admirable des centimes qui vient sans doute de notre furieuse envie de tout indexer sur l’évolution des prix!

Il faut donc savoir aussi que, quand j’imprime un article électronique (ou que je le photocopie directement d’une revue) qui se trouve dans la bibliothèque de mon université, qui paie un abonnement (pas piqué des vers) à l’éditeur de la revue, l’Université paie en supplément un petit "abonnement" (si on peut ainsi l’appeler) à Reprobel.

Il faut savoir, enfin, que chaque photocopieuse de l’ULB paie cet abonnement, y compris dans l’administration de l’Université, par exemple dans les services comptables ou de ressources humaines. Et c’est sans doute le cas dans toutes les entreprises où, pas plus que dans l’administration de l’ULB, ces services photocopient à longueur d’année des livres et des articles scientifiques (1). On perçoit, sans grandes difficultés, combien ce mode de "taxation" recèle d’arbitraire.

Venons-en maintenant à l’aléatoire, qui lui est dû au fait que personne, et certainement pas Reprobel ne sait qui est photocopié. D’ailleurs, les scientifiques s’en fichent complètement de cette "rémunération". N’importe lequel d’entre eux vous dira d’ailleurs que, plus il est photocopié, plus ses articles sont lus, plus ils sont cités dans d’autres articles, ce qui augmente sa réputation scientifique. Donc vive la photocopie.

Mais ce n’est pas en fonction du nombre d’articles que Reprobel rémunère, ni même en fonction de qui est photocopié. Mais bien en fonction de qui s’inscrit comme ayant été copié, même s’il n’écrit rien.