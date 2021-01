De l'art de pomper les énergies

L'existence et la survivance de ces complexités, coûteuses en ressources comme le montrent les travaux du Bureau du Plan, résultent de nombreux facteurs. Mais il n'y a aucune fatalité : ni les citoyens, ni les entreprises, ni les associations, ni les pouvoirs publics ne sont obligés d'accepter des fonctionnements qui mobilisent inutilement des énergies qui seraient bien utiles ailleurs.

Cette réflexion démarre avec le renouvellement de ma carte famille nombreuse de la SNCB. Ceux qui ont été parent d'au moins 3 enfants ont droit à vie à une réduction de 50% sur les billets de la SNCB. Pour en profiter il faut une « carte de réduction familles nombreuses », valable 5 ans. Et, surprise, pour renouveler votre carte vous devez fournir la preuve que vous avez eu 3 enfants. J'en suis à ma troisième demande de carte depuis que mes 3 enfants ont quitté la maison.

Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi je dois fournir, à nouveau, la preuve que j'ai eu 3 enfants. Que faut-il vérifier ? Qu’entre-temps on aurait constaté qu'en fait je n'ai pas eu 3 enfants ? Ou que peut-être un des 3 enfants n'est pas de moi ? Quand bien même c'est moi qui l'ai élevé. C'est comme si à chaque renouvellement de carte d'identité, on vous demandait un extrait d'acte de naissance.

On peut aussi se poser la question de la durée de validité de cette carte. Pourquoi 5 ans ? La carte d'identité, document autrement plus sensible et important, est valable 10 ans.

Certes, les procédures ont été bien simplifiées quand on passe par la Ligue des Familles. Mais il faut interroger d'abord la nécessité des documents à fournier et leur temporalité avant de consacrer des énergies à simplifier les aspects administratifs.

Une radicale restructuration des tarifs de la SNCB, autour de quelques principes clairs, ferait amplement l'affaire, y compris pour les ménages avec enfant(s), mais avec un minimum de paperasses et moins de complexité. Il m'apparaît évident, par exemple, qu'il y a, pour les plus de 65 ans, un recouvrement très large entre le tarif senior et la réduction familles nombreuses parents.

Deuxième illustration. Les Sociétés de logement de service public (SLSP), comme tout employeur, disposer d'un règlement de travail.

Une SLSP de la région namuroise a récemment entamé la révision de son règlement de travail et a organisé, comme la loi le prévoit, une conciliation avec une fonctionnaire du SPF Emploi. Tout se déroule bien, jusqu'au moment où cette fonctionnaire annonce, en pleine conciliation, que d'après les juristes du SPF Emploi, les SLSP sont désormais reconnues dépendantes – pour ce qui est de l'organisation des congés – de la « loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public » et que dès lors il faut sortir cette partie du règlement de travail de la conciliation classique.

Pourquoi pas, mais encore faut-il avoir la garantie juridique que l'interprétation des juristes du fédéral est partagée par tous les acteurs concernés, ce qui n'est pas (encore) le cas. Soulever des questions d'interprétation d'une loi 20 ans après son vote pose a minima des questions sur la sécurité juridique pour les employeurs concernés et sur la lisibilité des catégories privé-public.

Résultat : cette SLSP est désormais dans l'attente des probables multiples réunions, échanges d'avis, démarches administratives, consultations juridiques, etc., avant de pouvoir finaliser son règlement de travail. Et je crains que cela ne soit pas réglé en quelques mois. Dans la foulée, les 63 autres SLSP wallonnes devront peut-être adapter leur règlement de travail aussi. Quelles pertes de temps et d'énergie !

Qu'il y ait des applications différentes, par exemple sur les congés extra-légaux, entre les employeurs, bien sûr. Mais les principes généraux des congés doivent-ils pour autant être différents entre le public et le privé ?

Troisième illustration. Un émetteur de chèques – genre chèques-repas, éco-chèques, etc. – était fier d'annoncer qu'il proposait désormais une carte électronique reprenant 5 catégories différentes de ces monnaies complémentaires dont le nombre est en effet devenu important. Je ne doute pas un instant que cela ne s'est pas fait sans difficultés : avis juridiques, réunions, mémos, travaux d'informaticiens, etc., donnant aux professionnels concernés l'impression d'être créatifs, productifs et utiles.

Fort bien, il vaut mieux une carte que plusieurs. Mais a-t-on vraiment besoin de toutes ces monnaies complémentaires, aux conditions d'octroi et aux prélèvements obligatoires différents ? Une seule carte bancaire liée à un compte sur lequel on verserait un salaire tout simplement augmenté, dont l'utilisation serait totalement libre pour le travailleur et sans paperasse ou démarches administratives, ce ne serait pas mieux ?

Chaque lecteur/lectrice peut certainement donner des exemples de complexités qui occupent de nombreux professionnels et leur donnent l’impression d’être utiles pour résoudre les problèmes que ces complexités posent inévitablement.

Des complexités coûteuses en ressources

L'existence et la survivance de ces complexités, coûteuses en ressources comme le montrent les travaux du Bureau du Plan, résultent de nombreux facteurs : on consacre plus d'attention au comment qu'au pourquoi, on a du mal à sortir des cadres habituels, le législateur ne fait pas toujours bien son travail, la complexité permet de contourner les débats difficiles (plutôt que de réformer l'IPP on ajoute des dispositifs les plus divers), les lobbys sont à l’affût d'opportunités qui ajoutent des couches à la lasagne, une fois installés ces dispositifs font vivre des acteurs (y compris ceux qui tirent parti de la complexité) et, enfin, ceux qui subissent cette charge administrative font souvent preuve d'une grande passivité, générée par un sentiment de fatalité.

Simplifier les procédures c'est bien (et il y a eu d'énormes progrès dans de nombreux secteurs), mais interroger les sources de complexité ce serait mieux. Il n'y a aucune fatalité : ni les citoyens, ni les entreprises, ni les associations, ni les pouvoirs publics ne sont obligés d'accepter des fonctionnements qui mobilisent inutilement des énergies qui seraient bien utiles ailleurs.

Une dernière illustration pour montrer la voie à suivre : pour les pouvoirs publics locaux, simplifier les procédures et mécanismes pour accéder à des subsides c'est bien ; leur verser automatiquement des moyens dans le cadre d'un partage des compétences revu et corrigé ce serait mieux.