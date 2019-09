De l'importance de clarifier les conditions d'octroi d'un bonus

L’octroi d’un bonus qui s’ajoute à la rémunération mensuelle majorée éventuellement d’un 13e mois est désormais chose courante. Les conditions d’octroi peuvent varier.

Par Robert De Baerdemaeker

Avocat au Barreau de Bruxelles, associé Koan Law Firm

Les conditions d’octroi d’un bonus qui s’ajoute à la rémunération mensuelle majorée éventuellement d’un 13e mois dépendent fréquemment de résultats atteints par l’entreprise ou le département auquel le travailleur appartient ou bien des performances individuelles de celui-ci. Dans la pratique, lesdites conditions sont plus ou moins claires.

Une des questions qui peut se poser en ce qui concerne l’octroi d’un bonus est celle de savoir si la circonstance qu’un bonus ait été payé pendant plusieurs années génère dans le chef du travailleur le droit d’en obtenir un pour l’avenir et, dans l’affirmative, à concurrence de quel montant.

À deux reprises, la cour du travail de Bruxelles a décidé que l’absence de détermination des objectifs d’un bonus est constitutive d’une faute. Robert De Baerdemaeker

Une chambre de la cour du travail de Bruxelles a prononcé un arrêt, le 8 janvier 2019 (RG 2017/AB/661), qui doit à tout le moins attirer l’attention des employeurs sur la nécessité de fixer des conditions d’octroi.

Une belle carrière

Un travailleur entra en fonction dans une entreprise en 1977 et il la quitta en 2014, son employeur l’ayant licencié moyennant le préavis réduit de six mois car il avait atteint l’âge de prendre sa pension.

Après 30 ans de bons et loyaux services, l’entreprise lui avait octroyé un bonus calculé en fonction d’objectifs à atteindre annuellement. Pour les deux années suivantes, les objectifs annuels évoqués au moment de la mise en place du système de bonus ne furent pas déterminés par l’entreprise mais celle-ci lui octroya un bonus forfaitaire de 15.000 euros pour les deux premières années puis de 20.000 euros.

L’article 1178 prévoit qu’une éventuelle condition pour octroyer un droit est présumée remplie lorsque c’est celui qui supporte l’obligation de payer qui a omis de fixer ladite condition. Robert De Baerdemaeker

Ensuite et durant deux ans, l’entreprise ne détermina toujours pas d’objectifs mais, cette fois-ci, elle ne paya plus de bonus à son cadre. Celui-ci s’en inquiéta et réclama le paiement de ces deux bonus en se fondant sur des objectifs qu’il avait déterminés lui-même mais lui permettant de prétendre, comme précédemment, à un bonus annuel de 20.000 euros. L’entreprise refusa de payer si bien que celui-ci prit l’initiative d’une procédure, son contrat ayant entre-temps été rompu en raison de sa mise à la pension (forcée?).

Triste fin de carrière

L’employé fut donc contraint d’entamer une procédure pour réclamer non seulement les deux derniers bonus fixés à 20.000 euros chacun mais aussi pour d’autres avantages qui lui avaient été purement et simplement supprimés par son employeur. Le tribunal du travail lui donna raison mais l’entreprise interjeta appel et remit tout en question et plus particulièrement sa condamnation à payer les deux bonus litigieux prétendant qu’en l’absence d’objectifs précis, il n’y avait pas lieu d’octroyer ceux-ci.

L’arrêt ne dit pas les raisons à l’origine de ce manifeste changement d’attitude à l’égard du salarié mais la circonstance que son contrat ait été rompu à l’initiative de l’employeur alors qu’il atteignait l’âge de la pension montre que l’ambiance n’y était plus. C’est la motivation de l’arrêt concernant l’octroi des bonus qui fait l’intérêt de celui-ci.

Une démonstration de droit civil

Il n’était pas contesté que les objectifs que le salarié avait été contraint d’élaborer lui-même n’avaient pas été approuvés par la société. A posteriori et de façon maladroite, l’entreprise tentait de démontrer qu’elle avait fixé des conditions qui n’auraient pas été remplies. Pour ce faire, elle se fondait uniquement sur son rejet des objectifs proposés par son employé.

Une des questions qui peut se poser en ce qui concerne l’octroi d’un bonus est celle de savoir si la circonstance qu’un bonus ait été payé pendant plusieurs années génère dans le chef du travailleur le droit d’en obtenir un pour l’avenir. Robert De Baerdemaeker

La cour rejeta cette argumentation et raisonna "en droit civil" et plus particulièrement sur la base de l’article 1178. Celui-ci prévoit expressément qu’une éventuelle condition pour octroyer un droit est présumée remplie lorsque c’est celui qui supporte l’obligation de payer qui a omis de fixer ladite condition.

En outre, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts selon lesquels une telle attitude est fautive. À deux reprises, la cour du travail de Bruxelles a également décidé que l’absence de détermination des objectifs d’un bonus est constitutive d’une faute.