De l'octet à une monnaie?

La forte progression et la volatilité du bitcoin ont amené de nombreux articles sur ce phénomène de crypto-monnaies. Sans nécessairement entrer dans les détails très complexes de la théorie de l’information, il semble intéressant d’analyser la technologie sous-jacente au bitcoin qu’est le blockchain. Cette technologie, "pleine de promesses" selon le directeur général de la BRI (la Banque des règlements internationaux, la banque des banques centrale en quelque sorte) pourrait-elle révolutionner notre monnaie?

Edouard Nouvellon

Private risk manager chez Risk Return

Chaîne de blocs? Un bloc est une fiche contenant les informations liées à une transaction. Dans le cas du bitcoin, ce sont l’identité (via une adresse mail) du donneur, du receveur et la quantité. Le blockchain fonctionne par validation des blocs, un à un, formant ainsi une chaîne.

L’élément clé à la base du blockchain est ce que les experts de la théorie de l’information nomment le "hash", hachage en français. Le hachage, par le biais d’une fonction, est le calcul par lequel un ensemble de données est transformé en une quantité d’information nettement plus réduite. Exemple de fonction simple: la multiplication de l’ordre des lettres de l’alphabet. Le mot "echo" donne 5x3x8x15 = 1800. Par cette fonction, lorsque le message "echo" est envoyé, si le code reçu est différent de 1800, le message a été corrompu. Cette simple fonction de hachage permet-elle de crypter en toute sécurité? Evidemment que non. Car le code 1800 peut rapporter à une infinité d’autres mots que "echo".

SHA-256 est utilisée pour transformer et compiler les informations du bloc. On ajoute à ces informations compilées un nombre aléatoire. Le tout est transformé par la fonction SHA-256 et donne un terme sortant de 84 signes qui est le hash du nouveau bloc. Edouard Nouvellon

Pour crypter les données, les fonctions de hachage doivent respecter un certain nombre de propriétés mathématiques complexes. L’inventeur du bitcoin a proposé d’utiliser la fonction SHA-256 (car elle retourne un terme de 256 octets) mise en place par l’agence nationale de sécurité américaine. Selon lui, cette fonction SHA-256 a le pouvoir de crypter et sécuriser les données. Comment fonctionne SHA-256?

SHA-256 transforme n’importe quel ensemble de données (terme entrant) en une série de chiffres et lettres de 84 éléments (terme sortant). Elle respecte les propriétés voulues pour crypter les messages. La longueur du terme sortant est fixe et fait toujours 84 termes. La réversibilité entre les termes sortant et entrant semble impossible. On ne pourrait en effet pas trouver le terme entrant à partir du terme sortant. Enfin, une variation infinitésimale du terme entrant amène une variation quasi infinie du terme sortant. Par exemple: le SHA-256 du mot "echo" est "86b0c5a1e2b73b08fd54c727f4458649ed9fe3ad1b6e8ac9460c070113509a1e". Celui du mot "ekho" est "feb49d7c62a0e2ab6a56478dd88c3843c6386a39e0aef95a5a7d3a6e4e7fe59d".

SHA-256 est utilisée pour transformer et compiler les informations du bloc. On ajoute à ces informations compilées un nombre aléatoire. Le tout est transformé par la fonction SHA-256 et donne un terme sortant de 84 signes qui est le hash du nouveau bloc. Si le terme est aléatoire, qui peut connaître la référence du nouveau bloc? Le travail des mineurs de bitcoins commence ici. Le mineur met à disposition la puissance informatique de ses machines afin de valider les blocs.

Dès que ce hash atteint le nombre de 0 requis, le bloc est validé. Ceci peut être le cas dès la première simulation. Le mineur à qui cela arrive, peut s’estimer très chanceux puisqu’il existe 1.53*10^53 fois plus de hash que la quantité de grains de sable estimée sur Terre. Edouard Nouvellon





Pour que le bloc soit validé, il existe une condition sur le hash issu des informations compilées. Pour valider le bloc, il faut que ce hash contienne un certain nombre de 0. La probabilité que le mineur trouve le bon nombre aléatoire diminue très fortement avec le nombre de 0 à trouver. Ce nombre de 0 est fixé de telle manière qu’un bloc soit validé toutes les 10 minutes (temps fixé par le créateur du bitcoin). Le travail des mineurs consiste à simuler des termes aléatoires. Chacun des termes aléatoires est ajouté aux informations du bloc et le hash du nouveau bloc peut être généré. Dès que ce hash atteint le nombre de 0 requis, le bloc est validé. Ceci peut être le cas dès la première simulation. Le mineur à qui cela arrive, peut s’estimer très chanceux puisqu’il existe 1.53*10^53 fois plus de hash que la quantité de grains de sable estimée sur terre. Néanmoins, si le bloc est validé trop vite, le nombre de 0 requis augmente afin de revenir aux 10 minutes de temps de validation.

Le mineur chanceux est rémunéré en bitcoins. De 50 bitcoins par bloc validé lors du 1er bloc en 2009, la récompense est réduite de moitié dès que 210.000 blocs sont validés soit plus ou moins tous les 4 ans. De là, 21M de bitcoins pourront être créés, ceci vers l’année 2140.

L’objectif de l’inventeur du bitcoin était de trouver un substitut à l’agent centralisateur (par exemple la Banque centrale) par un processus collaboratif sécurisé. On peut saluer la créativité de l’inventeur de ce processus d’échange de gré à gré. Cette technologie sera sans doute la base d’une réflexion sociétale sur la confiance donné à un agent unique et son éventuel remplaçant, et ce pour de multiples applications. Puisse cette technologie en faire une monnaie d’échange universelle?

La première fonction d’une monnaie est sa convertibilité permanente en biens physiques. De plus, cette convertibilité doit être relativement stable, au risque de perdre sa seconde fonction qui est de servir d’unité de mesure. Edouard Nouvellon

Certains qualifient le bitcoin de monnaie virtuelle. Le bitcoin en est plus qu’à son état de possibilité puisque certains l’utilisent déjà pour échanger des biens physiques. Un premier problème pratique se pose sur le temps de validation d’une transaction. Aujourd’hui, une transaction en monnaie traditionnelle prend quelques secondes. Ceci grâce au système bancaire basé sur la confiance. Confiance qui nous assure que le billet que le commerçant reçoit sera accepté par sa banque. Confiance qui assure également que la banque qui sera débitée en fin de transaction a les reins solides pour faire face à son engagement de payer dans les 2 jours requis. Remplacer cette confiance par un système de collaboration numérique et informatique peut grandement allonger le temps nécessaire à l’échange de biens physiques. Cet échange est bien ce qui importe le plus aux agents économiques. La première fonction d’une monnaie est sa convertibilité permanente en biens physiques. De plus, cette convertibilité doit être relativement stable, au risque de perdre sa seconde fonction qui est de servir d’unité de mesure.