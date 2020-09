De la nécessité du Service Citoyen

Une centaine de personnalités belges, recteurs d'université, professeurs, employeurs, entrepreneurs, artistes, sportifs, représentants d’ONG, citoyens engagés… se mobilisent pour demander aux mandataires politiques de ce pays d'inscrire l’instauration du Service Citoyen dans le nouvel accord gouvernemental, de créer un cadre légal spécifique octroyant indemnités et droits sociaux, et d'affecter un budget significatif à son déploiement à grand échelle en Belgique. Il s’agit d’un enjeu capital : reconnaître le talent de chaque jeune, le soutenir et réinventer, par la base, un vivre ensemble fondé sur une citoyenneté moderne, active et solidaire.

140 000 jeunes par an en France, 100 000 en Allemagne, 40 000 en Italie... les programmes de Service Citoyen ont le vent en poupe en Europe.

Rien d'étonnant à cela: ces dispositifs, qui proposent aux jeunes de tous horizons de s’engager volontairement 6 à 12 mois à temps plein dans des projets d'intérêt public (tout en bénéficiant de formations citoyennes, d’indemnités, d’un statut et de droit sociaux), obtiennent des résultats remarquables en termes d'émancipation de la jeunesse, de cohésion sociale et de renforcement du vivre ensemble.

Les principes actifs au coeur de ce succès sont l’apprentissage par l’expérience, la mixité socioculturelle, l'engagement citoyen et la convivialité. En permettant aux jeunes de donner ensemble le meilleur d'eux-mêmes, le Service Citoyen constitue un puissant outil de maturation qui les porte à s'affirmer comme des citoyens proactifs et responsables. Il est aussi l'opportunité pour eux de développer des compétences humaines telles que le leadership, la communication et le travail d'équipe, qui sont si recherchées sur le marché de l'emploi.

Ouvert à tous sans distinction, le Service Citoyen permet au jeune sorti de l'école de clarifier son projet d'avenir, à l'étudiant d'acquérir une première expérience pratique et au jeune en décrochage de se reprendre en main. Pour les jeunes fragilisés, désaffiliés ou primo-arrivants, il constitue un puissant levier d'insertion ouvrant de nouveaux horizons au-delà de la famille ou du quartier. Pour tous, il est l'occasion de se rencontrer et de nouer des liens.

Au niveau sociétal, le Service Citoyen répond à plusieurs enjeux contemporains tels que la sensibilisation aux valeurs démocratiques, aux bienfaits de l’État de droit et au développement d’un « être au monde » plus altruiste. Plusieurs évaluations de ces programmes montrent qu’ils contribuent au développement de l’esprit d’entreprendre, retissent la confiance dans les Institutions, promeuvent l’accès aux droits fondamentaux et l’égalité des chances, luttent contre les discriminations et les radicalismes... De manière générale, ils atténuent le délitement du lien social et, indirectement, les comportements inciviques.

En Europe, la Belgique est le parent pauvre en matière de Service Citoyen. Organisé depuis 10 ans par la Plateforme pour le Service Citoyen / Platform voor de Samenlevingsdienst, il s'est bien développé ces dernières années, mais avec moins de 500 jeunes par an, il n'atteint encore qu'une infime proportion des jeunes engagés par ses voisins. Ceci alors qu'il a une fois de plus montré toute sa pertinence au cours de la crise du coronavirus et que le Service Citoyen néerlandais (Maatschappelijke Diensttijd), né il y a à peine deux ans, copié à l'identique sur le modèle belge et coaché par la Plateforme, est quant à lui soutenu massivement par le gouvernement néerlandais et touche déjà annuellement 2500 jeunes… Un soutien et une reconnaissance dont nous aimerions bénéficier dans notre propre pays !

Toutefois, la Belgique n'est pas vouée à l'immobilisme. A l’heure de la formation d’un nouveau gouvernement fédéral, une opportunité sans précédent se dessine. En effet, les sept partis autour de la table, si divergents sur tant de points, se sont tous positionnés en faveur de l’instauration d’un Service Citoyen volontaire en Belgique. Il s'agit dès lors de cesser de voir le Service Citoyen comme une charge (ce qu'il n'est d'ailleurs pas : plusieurs études montrent que pour chaque euro investi, il en rapporte deux à la collectivité), mais au contraire comme un projet de société singulièrement porteur et rassembleur pour tout le pays.

Nous, Plateforme pour le Service Citoyen, membres de son Comité de Soutien, recteurs d'université, professeurs, entrepreneurs, membres de la société civile, citoyens engagés, demandons aux mandataires politiques de ce pays d'inscrire l’instauration du Service Citoyen dans le nouvel accord gouvernemental, de créer un cadre légal et d'affecter un budget significatif à son déploiement à grand échelle en Belgique.

La Plateforme pour le Service Citoyen

Signataires :

Caroline Pauwels Rectrice de la VUB

Vincent Blondel Recteur de l'UCLouvain

Rik Van de Walle Recteur de l'Université de Gand

Pierre Wolper Recteur de l'Université de Liège

Herman Van Goethem Recteur de l'Université d'Anvers

Pierre Jadoul Recteur de l'Université Saint-Louis Bruxelles

Luc De Schepper Recteur de l'Université de Hasselt

Philippe Dubois Recteur de l'Université de Mons

Paul De Grauwe Professeur d'économie à la London School of Economics

Jan-Emmanuel De Neve Professeur d'économie à l'université d'Oxford et directeur du Wellbeing Research Centre

Etienne de Callataÿ Economiste, ex-chief economist à la Banque Degroof Petercam, Président d'Orcadia Asset Management

Bernard Snoy Economiste, ancien administrateur de la Banque Mondiale et Professeur à l'Institut d’Etudes européennes de l'UCL

Jacques Defourny Professeur d'économie, directeur du Centre d'Economie Sociale HEC Liège

Peter de Caluwe Directeur de la Monnaie

Michaël De Cock Directeur artistique du KVS

Fabrice Murgia Directeur général et artistique du Théâtre National Wallonie Bruxelles

Paul Dujardin CEO de Bozar

Milo Rau Directeur artistique NTGent

Koen Broucke Artiste plasticien, historien et performer

Anouk De Clercq Artiste audiovisuel, exposé à la Tate Modern, au Centre Pompidou et au Museo Reina Sofia

Benoît van Innis Artiste

David Méndez Yépez Auteur-compositeur, économiste et ex-président de l'Assemblée Générale des étudiants de Louvain (AGL) et de la Fédération des Étudiants Francophones (FEF)

Bea Cantillon Professeur de sociologie UAntwerpen et présidente de 11.11.11

Arnaud Zacharie Secrétaire général du Centre national de coopération au développement

Hilde Kieboom Président de Sant'Egidio Belgique

Roel Gerits Président du CANO-Vlaanderen (aide à la jeunesse)

Luc Deneffe Directeur de De Wissel asbl

Bernard De Vos Délégué général aux droits de l’enfant, membre du Comité de soutien

Luc Descamps Président du Réseau Solidarcité

Abdelkarim Bellafikh Ingénieur et entrepreneur social, fondateur de Free Hands asbl

Ronald Vrydag Directeur Brussels Ouderenplatform

Nadine Gouzée Experte en Développement Durable pour l'ONU

Fatima Zibouh Responsable du service anti-discrimination au sein d’Actiris Inclusive / Doctorante en sciences politiques et sociales

Olivier Hauglustaine Directeur SOS Faim, La Voix est Libre, La Tchatche

Philippe Hensmans Directeur général d'Amnesty International Belgique francophone

Piet Colruyt CEO d'Impact Capital et fondateur de l'Impact House

Benoît Derenne Directeur de la Fondation pour les Générations Futures

France de Kinder Directrice de la Fondation Bernheim

François Ost Président de la Fondation pour les Générations Futures

Vice-Recteur hr de l’université Saint-Louis

Roland Vaxelaire Fondateur et président de Responsibility Management et de IFF Europe

Magali Van Coppenolle Economiste, Présidente du Groupe du Vendredi, think tank de jeunes d'horizons divers

Anuna De Wever Co-organisatrice du mouvement Youth For Climate

Adélaïde Charlier Co-organisatrice du mouvement Youth For Climate

Dirk De Wachter Psychiatre et professeur à la KULeuven

Philippe van Meerbeeck Psychiatre et psychanalyste pour adolescents

Filip Coussée Docteur en psychologie et en sciences de l'éducation, directeur du Centre de jeunesse De Luwte

Bruno Humbeeck Docteur en psychopédagogie, chargé de recherche à l'Université de Mons, directeur du Centre de Ressource en Action Sociale

Jean-Pierre Lebrun Psychiatre et psychanalyste, professeur UCLouvain

Paul Verhaeghe Professeur de psychologie UGent

Beno Schraepen Maître de conférences Orthopédagogie Haute école Artesis Plantijn Anvers

Didier Reynaert Docteur en sciences de l’éducation de l’Université de Gand et Professeur de Travail social à la Haute Ecole de Gand

Eric Domb CEO de Pari Daiza, ancien président de l'Union wallonne des entreprises

Kobe Verdonck CEO de SD Worx Group

Alain Deneef Administrateur de sociétés

Francis Blake CEO de Derbigum

Marcel Miller Président du CA de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur, ancien PDG de Cherokee Europe et Alstom Benelux

Geneviève Le Clercq Administrateur délégué de Kewlox

Karen Boers CEO de BeCode

Jean-Charles Velge Co-fondateur Qover insurtech

Augustin van Rijckervoorsel Fondateur et CEO de Circle Strategy

Luc et Jean-Pierre Dardenne Cinéastes

Jaco Van Dormael Réalisateur et metteur en scène

Stijn Coninx Cinéaste ("Daens", "When the light comes", "Sœur Sourire")

Pie Tshibanda Psychologue, comédien et écrivain

Eric De Staercke Dramaturge, comédien et metteur en scène

Vincent Engel Ecrivain, dramaturge et scénariste, chroniqueur politique (Le Soir et RTBF) et professeur de littérature et d’histoire des idées (UCL et Ihecs)

Bart Van Loo Auteur

Anne Provoost Auteur de romans, de littérature pour enfants et adolescents et essayiste

Thomas d’Ansembourg Conférencier international et écrivain, auteur de "Du je au nous: l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous"

Pierre Galand Président du Centre d'Action Laïque et d'autres associations

Jean-Pierre Delville Evèque de Liège

Khalid Benhaddou Imam de la mosquée El-Fath à Gand, président de la Plateforme des imams flamands et des experts en matière de religion musulmane

Gabriel Ringlet Prêtre, écrivain et vice-recteur honoraire, UCLouvain

Charles Delhez Jésuite, sociologue et Professeur de Sciences religieuses à l'Université de Namur

Etienne Masquelier Médecin expert au Conseil Supérieur de la Santé

Frank Deboosere Météorologue

Philippe Van Parijs Philosophe et économiste, fondateur de la chaire Hoover d'éthique économique et sociale à l'UCL

PatrickLoobuyck Professeur de philosophie morale UAntwerpen et UGent

Michaël Vlerick Philosophe de l'université de Tilburg

Céline Tignol Docteure en philosophie, chargée de projets au Centre de Ressources et d’Appui pour la prévention des extrémismes et des radicalismes violents (CREA)

Maarten Boudry Philosophe UGent

Pierre-Etienne Vandamme Docteur en philosophie politique, chargé de recherche à l'ULB

Josef Schovanec Philosophe et écrivain, militant pour la dignité des persones autistes

Magaly Rodriguez Garcia Professeur d'histoire contemporaine à la KU Leuven, spécialisé dans l'histoire de la prostitution et des groupes subalternes

Nadia Sels Professeur invité de mythologie classique à l'UGent, maître de conférences en histoire de l'art à l'école des arts PXL-MAD et chercheur affilié à l'UHasselt.

Jean PaulVan Bendegem Philosophe et mathématicien, professeur émérite VUB

Marc Coudron Président de l'Association Royale Belge de Hockey

Philippe Housiaux Board Member du Comité International pour le Fair-Play et du Mouvement Européen pour le Fair-Play

Zehra Sayin CEO Special Olympics Belgium

Sanae Jah Multi championne du monde de boxe anglaise et de boxe taï

Arnaud van Schevensteen Athlète et entrepreneur

Mark Elchardus Professeur de sociologie VUB

Abraham Franssen Professeur de sociologie à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

Alain Eraly Professeur de sociologie à l’ULB et à la Solvay Brussels School

Altay Manço Docteur en Psychologie, directeur scientifique de l'Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM)

Jonathan Holslag Professeur de relations internationales à la VUB

Dave Sinardet Professeur de sciences politiques (VUB)

Hendrik Vos Professeur de sciences politiques (UGent)

Ricardo Petrella Politologue et economiste, fondateur du Groupe de Lisbonne et du Comité international pour un contrat mondial de l'eau

François Gerardin Politologue et philosophe, Co-directeur de la Febisp, fédération associative bruxelloise

Marc Verdusssen Professeur de droit constitutionnel à l'UCLouvain

Ivan Verougstraete Président honoraire de la Cour de Cassation

Vincent Macq Procureur du Roi de Namur et président de l’Union Professionnelle de la Magistrature

Olivier De Schutter Professeur de droit international à l'UCLouvain, Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrème pauvreté et les droits de l'homme

Karen Celis Professeur de sciences politiques VUB

Eric Corijn Professeur VUB, fondateur de Cosmopolis

Nicolas Standaert Professeur KULeuven, président du Service Learning Project de la KUL