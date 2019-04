De nouveaux indices pour déceler les pratiques fiscales abusives

Patrice Delacroix et Olivier Hermand Partners PwC

Dans six affaires initiées par le Danemark, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu récemment deux arrêts importants dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale ou la planification fiscale jugée agressive.

Les affaires danoises

Dans ces affaires délicates, l’Avocat Général (AG) Mme Kokott avait relevé le dénominateur commun de toutes ces affaires: " en définitive, les questions susvisées concernent toutes le conflit fondamental qui existe en droit fiscal entre la liberté d’effectuer des montages, que le droit civil confère aux assujettis, et la prévention contre des montages valides au regard du droit civil, mais qui, dans certaines circonstances, sont abusifs. Même si cette problématique existe depuis la création du droit fiscal moderne, la délimitation entre l’optimisation fiscale licite et illicite reste difficile… Compte tenu du climat politique hostile aux pratiques fiscales de certains groupes d’envergure internationale, la délimitation n’est pas chose facile pour la Cour, car chaque démarche individuelle visant à réduire l’impôt ne doit pas être qualifiée d’abus ".

Par ailleurs, le cadre juridique de ces affaires est également complexe dans la mesure où il convient de tenir compte du modèle de convention fiscale de l’OCDE, du droit de l’Union européenne (en l’occurrence la directive mère-fille et la directive intérêts-redevance) des conventions préventives de la double imposition conclues entre le Danemark et les autres pays concernés (Chypre/Luxembourg/Suède) et enfin la législation interne danoise (sachant qu’à l’époque des faits, il n’existait pas, au Danemark, de disposition législative générale visant à lutter contre les abus).