S’il était possible d’écrire "Les dix commandements de la philosophie", l’un d’entre eux concernerait certainement la nécessité de bien définir les choses (cette conviction est d’ailleurs à l’origine de ma chronique). Le philosophe lutte contre les approximations, il combat les idées floues, il traque les faux synonymes. Comme un photographe de concepts, il règle son objectif pour avoir des mots une image nette aux contours précis. Cet impératif de la définition est indissociable de la philosophie… tout comme l’est la difficulté de s’y soumettre! Les plus grands penseurs se sont confrontés au défi et certains ont même été mis en difficulté.

Luc de Brabandere

Philosophe d’entreprise et fondateur de l'agence CartoonBase

Deux approches

Pour définir le courage, Socrate se contente de le situer "quelque part" entre la lâcheté et la témérité. Saint-Augustin dit savoir ce qu’est le temps, mais reconnaît être incapable de le définir si quelqu’un le lui demande. Descartes, qui proclamait la nécessité des idées "claires et distinctes", n’a jamais expliqué comment faire et, plus récemment, Wittgenstein dira que l’objet de la philosophie est la clarification logique de la pensée… avant de renoncer à son projet.

Pour définir un concept il en va de même, il faut marquer clairement ce qui tombe dans le périmètre de la définition et ce qui tombe en dehors. Littéralement, définir, c’est montrer où se situe la fin. Luc de Brabandere

Pour décrire, commenter, expliquer ce que sont les choses, nous utilisons principalement deux méthodes. Définir un chien comme un "animal qui aboie" ou un marteau comme un "outil qui permet d’enfoncer un clou" relève de la première, celle dite du genre proche et de la différence spécifique. La définition d’une chose est alors composée de deux termes: un ensemble auquel la chose appartient (le genre) et ce qui différencie la chose des autres éléments de l’ensemble (la spécificité).

En utilisant cette méthode, nous nous comportons en géomètre-arpenteur. Pour définir un terrain, il faut d’abord dire la zone où il se trouve, et ensuite tracer la ligne qui le sépare des terrains voisins. Pour définir un concept il en va de même, il faut marquer clairement ce qui tombe dans le périmètre de la définition et ce qui tombe en dehors. Littéralement, définir, c’est montrer où se situe la fin.

Mais dans la vie de tous les jours nous ne sommes pas toujours aussi rigoureux. À un enfant qui demande "qu’est-ce que c’est?", nous répondons de manière variable. S’il montre un lingot, on lui dira "c’est de l’or". S’il montre une figure géométrique à quatre angles droits, on lui dira "c’est un rectangle". Si, à Paris, il montre la grande tour pointue en acier, on lui dira que c’est la tour Eiffel. Et s’il est intrigué par une bouilloire, on lui expliquera qu’elle sert à chauffer de l’eau.

Certaines définitions sont meilleures que d’autres. Une définition doit pouvoir être courte pour pouvoir être mémorisée. Elle doit porter sur l’essentiel. Luc de Brabandere

Ces quatre types de questions correspondent à quatre perspectives différentes. La première porte sur la matière, la deuxième sur la forme, la troisième sur l’origine et la quatrième sur la finalité. Les passionnés de philosophie reconnaîtront ici les quatre causes d’Aristote et ensemble elles peuvent être considérées comme une définition. Mais la plupart du temps, on ne définit que par une seule des quatre causes, et la rigueur en prend un coup. Ces deux méthodes ne se contredisent pas, elles se recouvrent même en partie. Les amateurs auront, en effet, remarqué que la cause matérielle se comporte souvent comme un genre, et la cause formelle comme une différence. Aristote, toujours Aristote…

Des critères de qualité

Quelle que soit la méthode utilisée, certaines définitions sont meilleures que d’autres. Une définition doit pouvoir être courte pour pouvoir être mémorisée. Elle doit porter sur l’essentiel. Le fait de pouvoir rire est certes une différence spécifique de l’être humain, mais il vaut mieux le définir comme un animal capable de penser. Une définition ne peut traiter que de l’universel. Je peux éventuellement définir ce qu’est une femme, je ne pourrai jamais définir ce qu’est Marilou.

Une bonne définition ne peut reprendre le terme à définir. Dire qu’un médecin de campagne est un médecin qui exerce son activité en milieu rural n’est pas efficace. Le cas limite est la circularité, comme une boîte aux lettres qu’on définirait comme une boîte dans laquelle on dépose des lettres.

Si définir ce qu’est un arbre, un voyage, la géométrie ou le bonheur ne sont déjà pas des exercices simples, il nous faut pourtant pousser l’exigence encore plus loin et se risquer à définir ce qu’est une… définition! Luc de Brabandere

De plus, évitons les définitions qui comportent des négations comme: les loisirs sont les activités de l’homme quand il ne travaille pas. Évitons les définitions construites sur les analogies et les métaphores comme: le cerveau est un ordinateur très puissant. Évitons les définitions subjectives comme: l’alcool est un des pires dangers pour les automobilistes. Évitons les définitions basées sur l’étymologie comme: la banlieue est le lieu des bannis. L’origine d’un mot n’est jamais certaine et le sens des concepts peut évoluer dans le temps.

Si définir ce qu’est un arbre, un voyage, la géométrie ou le bonheur ne sont déjà pas des exercices simples, il nous faut pourtant pousser l’exigence encore plus loin et se risquer à définir ce qu’est une… définition!