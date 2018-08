Délai raisonnable et motif grave

La loi relative au contrat de travail prévoit qu’une rupture pour motif grave doit intervenir dans les trois jours ouvrables suivant la connaissance des faits invoqués. Le terme "connaissance" a déjà été discuté et commenté tout en faisant l’objet d’une jurisprudence diverse et variée . Ainsi, par exemple, la Cour de cassation a décidé que la législation n’exigeait pas qu’un employeur (société multinationale ou bancaire par exemple) soit organisé pour que l’organe collégial compétent pour licencier soit informé des faits litigieux dans les trois jours après ceux-ci, même si d’autres organes ou structures internes étaient déjà au courant de leur existence.

Le contractuel et le CPAS

À défaut, le juge peut constater que l’employeur a fait durer inutilement longtemps l’examen du caractère sérieux des faits considérés comme motif grave. Celui-ci est d’ailleurs défini par la loi comme étant une faute qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite même momentanée des relations de travail. Traîner dans le cadre de l’examen de la réalité et de la gravité des faits peut ne pas faire coïncider ceux-ci avec cette définition.

Le caractère raisonnable du délai

Dans pareil cas, la Cour se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a décidé que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier par rapport à la durée totale de celle-ci, mais aussi au regard de la diligence avec laquelle l’autorité concernée l’a menée , en fonction des circonstances propres au dossier, de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement des parties. Cette vérification doit s’effectuer pour chaque étape et ne pas déboucher sur le constat d’un ou de plusieurs retards injustifiés.

Un des cas jugés par le Conseil d’État concernait un dossier qui avait fait l’objet d’un premier rapport plus de cinq mois après une première prise de connaissance des faits et qui n’avait plus évolué pendant plus de trois mois. Le tout est de rendre compatibles les "usages" propres à l’administration avec le prescrit de la loi relative au contrat de travail prévoyant un délai strict de trois jours pour prendre position après la connaissance des faits.