Dépenses personnelles d’un dirigeant d’entreprise: gare aux abus!

L’abus de biens sociaux incriminé par l’article 492bis du Code pénal peut consister notamment en dépenses faites par un dirigeant pour assurer son train de vie. Cette incrimination a pour objectif de préserver l’intégrité de l’actif social et de la valeur de l’entreprise à l’encontre de certaines pratiques frauduleuses de ses dirigeants.

Abus de biens sociaux

La qualification d’abus de biens sociaux est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives, éléments constitutifs de l’infraction: (1) un usage de biens ou du crédit de la personne morale; (2) par ses dirigeants de droit ou de fait; (3) un usage significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la personne morale ou de ses créanciers et associés; (4) l'intention frauduleuse doit être établie. Tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes quant à l’interprétation de la notion «d’intention frauduleuse », élément moral de l’infraction. Elle doit être caractérisée. Il s’agit d’un dol spécial: c’est-à-dire que l’auteur doit avoir agi avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, tout en sachant que l’usage fait des biens de la personne morale était significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou autres associés.