Derniers jours de vacances: tout doit partir!

On s’accorde, en effet, pour reconnaitre l’effort, la fatigue et parfois le stress que génère l’activité professionnelle, raison pour laquelle la législation a consacré un droit aux vacances et a structuré celui-ci. Le minimum légal à cet égard est de 20 jours, soit 1 mois de vacances après 11 mois de travail. Et la loi ajoute que ces vacances, il faut les prendre.