Des blessures structurelles sous le sel de la rencontre Bouchez-Verteneuil

Pour cerner les raisons de l’éviction de Robert Verteneuil de la direction de la FGTB, il convient de prendre en compte des éléments d’explication plus structurels, plus institutionnels, plus conflictuels aussi.

Dans les commentaires que l’on a pu lire à ce sujet dans la presse, il est souvent question de l’influence grandissante du PTB au sein de la FGTB comme raison de la levée de boucliers à l’égard de la rencontre entre les présidents du syndicat socialiste et du MR la semaine dernière. Elle peut jouer un rôle, certes, mais de façon relativement indirecte…

Marc Sinnaeve Chargé de cours d’Information sociale à l’IHECS

Pour cerner les raisons de "l’éviction" de Robert Verteneuil de la direction de l’organisation syndicale, il convient de prendre en compte des éléments d’explication plus souterrains, moins médiatiques ou spectaculaires, que ce que donne à voir des lectures, qui pour pertinentes qu’elles puissent être, s’avèrent parfois excessivement personnalisantes et polarisantes: "Verteneuil face à Bouchez", "PTB contre PS", "le modéré Verteneuil ou le radical Bodson", etc.

Ceci au détriment, donc, de facteurs d’explication plus structurels, plus institutionnels, plus conflictuels aussi. La conflictualité étant, à nos yeux, un principe d’organisation sociale de nature fondamentalement politique, collective et structurante, là où la polarisation – et son empreinte de plus en plus marquée dans le débat public, comme l’a montré l’essayiste Christian Salmon dans "L’ère du clash" – est une dynamique relevant davantage de l’ordre communicationnel, interindividuel, conjoncturel et instrumental.

Conflits de légitimité et d’intérêts

En clair, les conflits de légitimité et de fonctionnement institutionnels internes ou les conflits d’intérêts structurels externes sont souvent absents ou minimisés dans les lectures simplifiées de la chose sociopolitique. C’est plus frappant encore lorsqu’il est question d’une organisation "en dur", hiérarchisée, verticale et "peu agile" comme un syndicat. Ceci, principalement, en regard du cadre d’interprétation symbolique normatif couramment apposé sur une société de flux qui se voudrait, elle, liquide, horizontale, hypermobile. On retrouve d’ailleurs, ici, des éléments d’explication potentiels de la défiance spontanée assez courante vis-à-vis de l’action syndicale dans la tonalité générale du discours médiatique et d’une partie du discours public…

Quels sont alors ces objets de conflictualité qui ont pu jouer contre Robert Verteneuil?

Cela a été dit, mais sans doute insuffisamment souligné, l’élément déterminant dans le vote des centrales syndicales wallonnes de la FGTB, c’est sans doute sa démarche individuelle, sans concertation interne et sans mandat des instances. Compte tenu du fonctionnement démocratique interne sourcilleux d’une structure comme la FGTB au sein de laquelle le véritable pouvoir est entre les mains des centrales professionnelles face au niveau interprofessionnel, pareille initiative en solo du Président (et donc de l’interprofessionnel), a outrepassé le seuil de légitimité sur lequel il est supposé prendre appui.

Sa démarche affichait aussi un soubassement politique de fond: sa volonté de voir advenir ou de soutenir un nouveau Pacte social, du type de celui issu, à la Libération, des réunions clandestines du Comité ouvrier-patronal. Des personnalités syndicales, dites "modérées", réformistes en somme, étaient bien à la manœuvre, pendant l’Occupation, dans l’élaboration d’un vaste accord social, aux côtés de figures légitimes et "éclairées" du monde patronal, ainsi que de hauts fonctionnaires de l’État. Mais, pour rappel, ce pacte, d’ailleurs toujours appelé Projet d’accord de solidarité sociale, n’a jamais été approuvé, par la suite, par les instances syndicales, ni par les instances patronales. Son contenu n’a vu le jour que dans la mesure où les gouvernements d’après-guerre en ont repris les principales composantes qu’elles ont coulées dans des arrêtés de loi, puis des lois, pour les faire appliquer.

Ceci tend à démontrer, hier comme aujourd’hui, toute l’importance accordée au respect des procédures démocratiques de consultation et de concertation internes, et de leurs résultats, au sein des organisations syndicales belges.

Un syndicalisme plus social que politique

Il faut aussi savoir qu’en dépit des liens de proximité organiques et idéologiques entre la FGTB et le PS, comme entre la CSC et le CVP-PSC jusqu’en 1973, la structure syndicale s’est toujours revendiquée d’un souci d’autonomie marqué. Ce qui peut expliquer qu’une initiative aussi politique que celle entreprise en direction du MR a pu hérisser les sensibilités au plus haut point. Car elle contrevient totalement à ce principe d’autonomie. Que l’interlocuteur en ait été le président du parti "ennemi" et une personnalité aussi clivante et controversée que Georges-Louis Bouchez n’a pu qu’ajouter du sel sur les blessures déjà mentionnées.

Enfin, historiquement et en remontant aux sources du syndicalisme en Belgique, il faut souligner que celui-ci relève d’une tradition plus sociale, ouvrière et pragmatique, axée autour de revendications sociales concrètes pour les travailleurs, que d’une approche plus politique ou idéologique mue par une vision ou un idéal de société défini. Y compris dans les rangs de l’ancienne FGTB, dont on assimile souvent, à tort, le socle doctrinaire stratégique de la lutte des classes (en regard de la conciliation interclassiste chrétienne) avec une ambition "révolutionnaire" ou radicalement réformiste. Par conséquent, de ce point de vue également, la démarche très politique de Robert Verteneuil, quel qu’en puisse avoir été le propos, ne pouvait que heurter.