Des bourses en dents de scie au second semestre aussi?

Selon Marc Danneels, chief investment officer chez Beobank, les investisseurs ont tout intérêt à s’accommoder de la volatilité et la nervosité des marchés qui joueront assurément un rôle central au second semestre.

Marc Danneels

Chief investment officer chez Beobank

Tout s’est exceptionnellement bien passé sur les marchés financiers, ces deux dernières années. Des taux d’intérêt très bas, une volatilité atone et une confiance débridée ont nettement poussé les cours à la hausse. La volatilité s’est toutefois réinvitée sur les marchés, ces derniers mois. Et selon Marc Danneels, Chief Investment Officer chez Beobank, les investisseurs ont tout intérêt à s’accommoder de cette nouvelle réalité, où volatilité et nervosité joueront assurément un rôle central.

Trump suscite la volatilité

Le retour de la volatilité sur les marchés peut en grande partie être attribué au président américain Donald Trump. Ses réformes fiscales ont donné un coup de fouet à l’économie américaine, mais sa politique étrangère imprévisible (pensons à son attitude lunatique par rapport à la Corée du Nord) a conduit à de nouvelles tensions géopolitiques et à l’incertitude. Les mesures protectionnistes qu’il a prises, entre autres en levant des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, ont réveillé la crainte d’une guerre commerciale. Mais tout n’est pas imputable à Trump. Les actions Gafa, acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon, ont ainsi dû faire face au scandale de violation de la vie privée par Facebook, ce qui a mis les actions IT sous pression.

17 Rapport prix/bénéfice L’indice S&P cote aujourd’hui à un rapport prix/bénéfice estimé à 17, ce qui est à nouveau légèrement inférieur à la moyenne des 25 dernières années.

La volatilité et les corrections de cours des derniers mois ont entraîné une normalisation des valorisations boursières. Il convient de rappeler qu’elles étaient exceptionnellement élevées à la fin 2017. Les actions qui composent l’indice S&P se négociaient alors, en moyenne, à 21 fois leur bénéfice. Un ratio inédit dans une perspective historique. L’indice S&P cote aujourd’hui à un rapport prix/bénéfice estimé à 17, ce qui est à nouveau légèrement inférieur à la moyenne des 25 dernières années.

Le retour du réalisme ?

En ce milieu d’année, le réalisme semble donc revenu sur les marchés. En même temps, les indicateurs économiques restent bien orientés. La confiance, tant des entrepreneurs que des consommateurs, reste positive en Europe comme aux États-Unis. Les actions européennes bénéficient, en outre, toujours de la politique monétaire accommodante de la BCE et la hausse du dollar a largement effacé les inconvénients d’un euro trop fort. Et bien qu’elle ait un peu ralenti au premier semestre, la tendance mondiale à la croissance économique se poursuit.

Il est dès lors tentant de considérer le parcours chaotique que les bourses ont connu ces six derniers mois comme un simple " accident ". Les investisseurs devraient toutefois tenir compte de différents facteurs susceptibles de susciter l’inquiétude sur les marchés internationaux, dans les prochains mois.

Risques en hausse

Premier risque : la crainte d’une escalade dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Le fait que Trump aille plus loin dans la voie du protectionnisme, par exemple en levant des droits de douane dans de nouveaux secteurs comme l’automobile, aurait inévitablement un impact sur la confiance des investisseurs et, de ce fait, sur les marchés financiers mondiaux.

La manière dont les marchés réagiront si l’inflation continue à enfler et la façon dont les banques centrales y feront face constituera un des principaux thèmes pour le reste de l’année. Marc Danneels

Les réformes fiscales de l’administration Trump ont eu l’effet d’une piqûre d’adrénaline pour cette économie qui se trouve au sommet de son cycle économique, dans une phase de quasi-plein emploi. L’effet n’est toutefois que temporaire et les risques continuent à se cristalliser entre-temps. L’impact négatif d’une nouvelle augmentation du déficit public est pratiquement inévitable à terme. La manière dont les marchés réagiront si l’inflation continue à enfler et la façon dont les banques centrales y feront face constituera un des principaux thèmes pour le reste de l’année.