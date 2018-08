Pourquoi la théorie macroéconomique dominante a-t-elle été incapables de voir venir la crise de 2008? Dans ce livre initialement publié en 2009, les Nobel d’économie G. Akerlof et R. Shiller (lequel est spécialiste en finance comportementale) répondent en mettant en cause la thèse centrale de cette théorie: l’agent économique serait parfaitement rationnel, disposant, pour ses choix, d’un savoir pertinent le conduisant forcément à optimiser ses intérêts.

Des esprits animaux à l’inefficacité des marchés

Pour garantir sa rigueur scientifique, ce modèle économique a ainsi rejeté le thème, cher à Keynes, des "esprits animaux". En 1936, celui-ci écrivait: "Sans doute la plupart de nos décisions (…) sont le résultat de nos esprits animaux, d’un besoin spontané d’agir plutôt que de ne pas agir, et non le produit de la moyenne pondérée de bénéfices quantifiés multipliés par des probabilités quantifiées".

Systématisant cette thèse, les auteurs identifient cinq "esprits animaux", forces psychologiques individuelles et collectives, se combinant parfois et qui perturbent la rationalité économique: la confiance (essentielle à l’investissement); le sentiment de justice (crucial pour fixer les salaires!); la corruption et la mauvaise foi (au cœur de la récente crise financière); l’illusion monétaire (nous appréhendons fort mal l’inflation); enfin, les "histoires" qu’on se raconte pour interpréter une situation donnée.