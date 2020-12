Des fées au pays des banques centrales

Monnaie "traîneau à rennes"

Le lendemain, les médias sociaux sont les premiers à faire sonner les cloches de joie, les banquiers centraux et leurs fins limiers sont arrachés brutalement de leur repos. Oui, on a fait tourner les machines; oui, les billets sont parfaitement vrais ; oui, tous les sas de sécurité ont été franchis sans effraction et sans laisser de traces.

La multiplication des (gagne-)pains

Dès l’ouverture des magasins, les chiffres d’affaires explosent, sous les masques (encore obligatoires) les sourires apparaissent, les commandes s’entassent, l’optimisme devient contagieux. Quelques semaines plus tard, l’impulsion est toujours perceptible, la consommation augmente, on recrute, à la fin du mois des salaires, des impôts des primes sont payés, et un peu d’épargne alimente les comptes bancaires. Dans la foulée, on augmente les prévisions de croissance d’un demi-point pour le trimestre à venir, d’un point pour celui d’après, et d’un point et demi ensuite. Les économistes calculent scrupuleusement et appellent cela, l’effet multiplicateur. Dans le langage des fées, c’est la fécondité entraînant de la gratuité.