Des remèdes pour et par l’entrepreneuriat à la crise du Covid-19?

Contenir le risque

Le Covid-19 reviendra. On le sait. Et après lui, d’autres virus apparaitront peut-être. Attendre le déconfinement, puis reprendre nos vies "as usual", ne résoudra rien en profondeur comme le soulignait récemment le Resilience Management Group. Il faut "apprivoiser" ce risque; l’intégrer en permanence comme nouvel élément potentiel dans nos vies. Cela signifie que nous devons tous apprendre durablement à mettre et à enlever correctement un masque, à se laver les mains régulièrement, à revoir la manière dont on se salue, à produire nous-mêmes et stocker des biens et matériels vitaux, à manipuler les outils de réunion et de formation numériques, à repenser la disposition spatiale de ces lieux de réunion, à recourir plus fréquemment au télétravail, etc.