"Désolé, je n'ai vraiment pas le temps"

Par Laurent Hublet, Entrepreneur dans le numérique et philosophe, co-fondateur et CEO du campus numérique

Combien de fois n’avez-vous pas prononcé ou entendu cette phrase, dans un contexte privé ou professionnel? Cette phrase tellement banale pose pourtant une question fondamentale, source de bien d'incompréhensions dans les familles et les entreprises . Est-ce que nous subissons le temps ou est-ce que nous avons prise sur lui? Est-ce un phénomène extérieur ou une expérience intérieure?

Pour parler de ce temps qui s’impose à nous, les Grecs anciens utilisaient le mot "chronos", qui a donné chronomètre ou chronologie. Chronos, c’est le temps linéaire de la physique , qui s’écoule quoi que nous fassions. C’est aussi le temps maudit des poètes, dont parle Baudelaire quand il dit "L’un court, et l’autre se tapit pour tromper l’ennemi vigilant et funeste, le Temps!".

Si l’on s’en tient à cette définition d’un temps chronologique imposé de l’extérieur, alors on peut effectivement affirmer: "Je n’ai pas le temps". On ne pourrait d’ailleurs pas affirmer le contraire! Au sens de chronos, on n’a littéralement jamais le temps. La phrase "je n’ai pas le temps" signifierait-elle peu de chose? S’agirait-il simplement d’une affirmation fataliste, du genre "ce n’est pas de ma faute si je n’ai pas pu te voir, le temps ne m’appartient pas"?