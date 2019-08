Dans cette chronique mensuelle, Luc de Brabandere, philosophe d’entreprise et fondateur de l’agence CartoonBase, analyse un mot utilisé couramment dans les entreprises.

Quand il est licencié par une entreprise à qui il a consacré un grand nombre d’années, quand une relation amoureuse se termine brutalement ou quand, tout à coup, un rêve d’enfance s’écroule, l’être humain vit une grande secousse. Tout comme l’homme politique vaincu au soir des élections, l’entrepreneur obligé de déposer son bilan, la sportive à qui une vilaine blessure interdit désormais toute compétition, l’écrivain qui réalise qu’aucun éditeur ne publiera son roman ou encore la scientifique qui prend conscience qu’il y a une faille dans sa théorie, tous et toutes se doivent d'"encaisser le coup".

Il n’y a pas d’alternative. L’échec est bien là, impitoyable, irréversible et souvent cruel. La personne a envie de réécrire la manière dont les choses se sont déroulées. Peine perdue. Ce qui s’est passé s’est passé et une seule question importe désormais: comment s’en remettre?

La réponse tient en un mot: le deuil. La métaphore a envahi tous les champs de l’activité humaine tant les similitudes sont nombreuses entre le décès d’un proche et un échec en général.

Quand on a perdu un être cher, quand il n’y a pas d’autre choix que de continuer à vivre sans lui ou sans elle, il faut " faire son deuil ". Perdre un emploi ou être trahi par un associé n’est certes pas aussi tragique, mais il y a bien souffrance et l’analogie s’avère utile.

Le deuil est une démarche longue, difficile et douloureuse qui n’a pas pour objet de changer ce qui s’est passé, ce qui de toute manière serait impossible. La raison du deuil est de permettre un regard autre sur le futur. Plus fondamentalement encore, le deuil a pour objet de montrer qu’un futur est possible.