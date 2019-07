Deux leçons de droit

Un arrêt de la Cour de cassation clarifie les sanctions en cas de mise à disposition de travailleur non autorisée, et le calcul de la rémunération variable en cas de rupture de contrat.

Un arrêt de la Cour du travail de Liège n’avait pas eu l’heur de plaire à un travailleur qui n’avait pas obtenu gain de cause. Il se pourvut en cassation sur la base de deux moyens distincts et, dans un arrêt du 6 mai 2019 (N°S17.0085.F), la Cour de cassation lui donna à moitié raison.

Négligences et difficultés

Il était établi que le travailleur avait été engagé par une première société et, très rapidement, il avait été mis par son employeur à disposition d’une autre société et ce sans l’autorisation requise émanant du fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi.

Mise à disposition de personnel

La règle est l’interdiction de mettre du personnel à disposition sauf si on est une entreprise de travail intérimaire. Transgresser cette interdiction entraîne trois sanctions civiles: la nullité du contrat de mise à disposition, l’assimilation de la relation entre l’utilisateur et le travailleur en contrat de travail à durée indéterminée, et la responsabilité solidaire, d’une part, de l’employeur qui met un de ses travailleurs à disposition et, d’autre part, de l’utilisateur de celui-ci pour toute obligation financière découlant de la relation de travail.