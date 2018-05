Devrez-vous bientôt partager votre logement?

Ce n’est pas sans une certaine surprise que le SNPC a pris connaissance d’une récente étude réalisée par l’Institut pour un développement durable sous la conduite de Philippe Defeyt à propos de la sous-occupation des logements. Il ne faudrait pas sous-estimer le danger potentiel de ce type d’étude et les suites qui pourraient y être données. Nous nous voulons d’ailleurs volontairement caricatural dans notre réaction.

Olivier Hamal

Président du Syndicat national des propriétaires et des copropriétaires (SNPC)

Ainsi, en Belgique également, d’aucuns sans aucun complexe ont décidé de s’en prendre au fondement même de la propriété immobilière privée, le droit pour chacun d’être plein propriétaire de son logement et d’y habiter comme il l’entend, aussi longtemps qu’il le souhaite.

Nous connaissons déjà la chasse sélective aux immeubles (entièrement ou partiellement) à l’abandon ou inoccupés avec différentes sanctions allant de la taxation à la prise en gestion pour les pouvoirs publics. Aujourd’hui, c’est une étape supplémentaire que d’aucuns veulent franchir.

C’est culpabiliser et si pas interdire demain de vivre, que ce soit d’ailleurs comme propriétaire ou comme locataire, dans un bien qui dépasserait telle taille, en fonction de la composition de votre ménage. Olivier Hamal

Digne d’un régime marxiste

Nonobstant, il est vrai, des réserves, des nuances dans ses propos, Philippe Defeyt n’y va pas par le dos de la cuillère et d’envisager que l’on définisse la taille standard d’un logement pour un ménage. Que des minima existent en matière de salubrité et d’hygiène, nous le comprenons et c’est légitime mais, ici, c’est culpabiliser et si pas interdire demain de vivre, que ce soit d’ailleurs comme propriétaire ou comme locataire, dans un bien qui dépasserait telle taille, en fonction de la composition de votre ménage. De la planification pure et simple digne d’un régime marxiste.

C’est du même tonneau que cette proposition en France émise par France Stratégie, "think tank" rattaché au Premier ministre, en octobre 2017 proposant notamment, pour résorber la dette publique, de "décréter qu’il (l’État) devient copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels à hauteur d’une fraction limitée de leur valeur. Il (l’État) deviendrait ainsi créditeur d’une somme annuelle, correspondant à la rémunération du droit d’occupation du sol. Tout propriétaire pourrait différer son paiement, dont le montant cumulé interviendrait alors au moment de la vente ou de la transmission du bien."

Fort heureusement, il n’y a pas (encore) été donné suite. Et Philippe Defeyt de mentionner à l’appui de son approche:

sept Belges sur dix occupent un logement trop grand par rapport au nombre de personnes qui l’occupent;

par rapport au nombre de personnes qui l’occupent; un logement est jugé sous-occupé lorsque le nombre de pièces de vie est trop important par rapport à la composition du ménage . En Belgique, le taux de sous-occupation est resté stable ces dernières années;

. En Belgique, le taux de sous-occupation est resté stable ces dernières années; certaines personnes sont plus concernées que d’autres par la sous-occupation: les personnes âgées de 65 ans et plus (en 2016, 86,3% d’entre elles vivaient dans un logement disposant de plus de pièces que nécessaire); les propriétaires par rapport aux locataires (80,6% contre 42%); les personnes vivant au-dessus du seuil de pauvreté.

Et conclusions de Philippe Defeyt, dans les médias, afin d’endiguer cette sous occupation de logements de préciser: "Je pense qu’il va falloir continuer, bien évidemment, à construire de nouveaux logements en fonction des évolutions démographiques. Mais on doit peut-être aussi s’interroger aujourd’hui sur la meilleure utilisation possible des logements existants. Certes, il ne s’agit pas d’imposer des choix ou d’autres modes de vie. Mais quand une personne âgée vit au rez-de-chaussée d’une maison où le premier étage est totalement vide, on peut franchement parler de logement sous-occupé. Il faut, dans ce cas, se poser la question: comment pourrait-on faire pour que ce logement soit occupé par quelqu’un qui en a besoin?"

Il en appelle aussi au monde politique. "La question de la sous-occupation existe. Elle doit être débattue sur le plan politique. Occuper plus et mieux les habitations sous-occupées rendrait des services économiques aux propriétaires et renforcerait aussi les liens sociaux."

Mesures incitatives

Le SNPC aimerait connaître les solutions concrètes que Philippe Defeyt préconise. Certes précise-t-il aussi qu’il préfère des mesures incitatives mais si cela ne marchait pas, quelles sont les mesures les mesures de contraintes qu’il envisage et à n’en pas douter la mise en œuvre de nouvelles taxes ou encore de mise en œuvre d’un autre droit de gestion publique?