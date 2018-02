Discriminer sans en avoir conscience

La Sainte Trinité n’est pas un concept juridique, chacun en conviendra. Il n’empêche, les œuvres terrestres de l’Église sont soumises à la loi et les travailleurs salariés qu’elle emploie peuvent invoquer les dispositions légales qu’ils estiment favorables à leurs revendications.

De toccata en requiem

Après cinq ans sans fausses notes, pour compte de la paroisse Saint-Patrick (nom d’emprunt), la dame se vit notifier la rupture de son contrat moyennant le paiement d’une indemnité correspondant à trois mois de rémunération et ce, en application correcte de la loi alors en vigueur.

La Sainte Trinité

En outre, la date d’entrée en service pour la première fabrique d’église était mentionnée sur les fiches de paie émises par la seconde fabrique d’église, mais la cour décida que cette circonstance ne pouvait être interprétée comme révélatrice d’un accord certain sur une ancienneté conventionnelle pour le calcul du préavis.

Une église sans doute mais plusieurs fabriques

Le fait que les occupations aient été similaires pour compte de deux fabriques d’église et que celles-ci relevaient du même évêché ne fut pas jugé comme déterminant pour apprécier si, ensemble, elles formaient un même employeur .

Les fabriques d’église sont des entités juridiques distinctes et le fait d’exercer une activité similaire pour le compte de deux d’entre elles n’en fait pas une unité d’exploitation. En outre, chaque fabrique d’église est dotée d’un patrimoine propre et est chargée de la gestion des biens de la paroisse à laquelle elle est liée. Le budget et l’engagement du personnel relèvent de sa compétence.