Double casquette

L’abus de position dominante est proscrit de manière générale dans notre législation et particulièrement en droit du travail. C’est une évidence que le plus faible doit être protégé et que les règles de droit doivent lui donner une garantie à cet égard.

Robert De Baerdemaeker

Avocat au Barreau de Bruxelles, Association Koan Law Firm

De nombreuses dispositions sociales ont pour objet de mettre en place cette protection mais il est une disposition de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dont on ne trouve que peu d’applications. Il s’agit de l’article 5 bis qui ne permet pas qu’une personne accomplisse les mêmes prestations pour son employeur en qualité de salarié et d’indépendant à titre complémentaire.

Dans un arrêt du 6 octobre 2017 (JTT 2017, page 158) la cour du travail de Bruxelles a analysé la portée de cette disposition.

Une collaboration multiforme

Une entreprise engagea un travailleur pour des fonctions générales de management sur la base d’un contrat de travail à mi-temps et, parallèlement à l’exécution de ce contrat, elle collabora avec la société de ce travailleur qui lui fournit d’autres prestations accomplies, en réalité, par celui-ci.

Si un travailleur par un contrat de travail accomplit des prestations de service complémentaires en qualité d’indépendant, ces prestations sont présumées être "l’application" du contrat de travail à condition que les activités soient similaires.

Après deux ans de collaboration, l’entreprise mit fin au contrat de travail et notifia un préavis qu’elle transforma en une indemnité de rupture pour le solde de celui-ci. L’arrêt ne dit pas s’il fut mis fin aussi à la collaboration avec la société du travailleur.

Quoi qu’il en soit, celui-ci considérera que le travail accompli par le biais de sa société devait s’assimiler à son contrat de travail si bien que le calcul de son indemnité devait être revu en incluant dans sa rémunération de référence les montants des factures requalifiés en rémunération. Le tribunal du travail de Leuven fit droit partiellement à sa demande et, insatisfait, il interjeta appel.

La présomption de l’article 5 bis

L’article 5 bis de la loi de 1978 prévoit effectivement que, si un travailleur lié à son employeur par un contrat de travail accomplit des prestations de service complémentaires en qualité d’indépendant, ces prestations sont présumées être "l’application" du contrat de travail qui existe par ailleurs mais à condition que les activités soient similaires.

Trois conditions donc doivent être remplies cumulativement:

les activités complémentaires doivent être accomplies en vertu d’ un contrat d’entreprise ;

; celui qui exécute les prestations et le bénéficiaire de celles-ci doivent par ailleurs être liés par un contrat de travail ;

; enfin, il faut que les prestations exécutées en vertu du contrat de travail et du contrat d’entreprise soient similaires.

Il s’agit d’une question d’appréciation des faits tels qu’ils se présentent.

L’analyse de la cour

D’emblée, la cour relève que le texte de la loi vise expressément la personne qui exécute concrètement les services en vertu du contrat d’entreprise; ce qui élimine l’argument susceptible d’être tiré du fait que le contrat d’entreprise est conclu avec une personne morale. C’est donc la réalité de terrain qui prévaut.

La condition légale pour que la présomption prévue dans la loi trouve à s’appliquer est le caractère similaire des activités.

Se posent donc les questions de savoir, d’une part, qui exactement accomplissait les prestations faisant l’objet du contrat d’entreprise et, d’autre part, si les tâches du travailleur salarié et les services rendus dans le cadre du contrat de service étaient ou non similaires.

À cet égard, la cour ne trancha pas la question car elle s’estima insuffisamment informée par les parties. Elle constate que le contrat de travail ne permet pas d’identifier les tâches réellement exécutées par le travailleur et que les factures de la société du travailleur ne décrivaient pas non plus les missions accomplies et reprenaient uniquement un relevé d’heures.