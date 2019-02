Du changement dans les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées

La Belgique n’en voulait pas

L’Etat majore ainsi la base imposable de son résident d’un revenu réalisé à l’étranger et non imposable dans cet Etat. La Belgique semble toutefois être revenue sur cette position récemment.

Approche transactionnelle

Par ailleurs, dans le cadre de la transposition des règles CFC de la directive ATAD, il ressort des travaux parlementaires que la Belgique justifie le choix de l’approche transactionnelle par les motifs suivants: celle-ci est plus précise et plus proportionnée pour taxer les revenus CFC et n’atteindre que les revenus pour lesquels les risques en matière d’érosion de la base imposable existent; elle permet également de réduire considérablement le risque de double imposition (notamment en cas de groupes avec une multitude d’entités basées dans différents pays européens).