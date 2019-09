En dépit d'un récent dispositif anti-abus, le régime belge des holdings reste toujours aussi attrayant

La Belgique est une terre d’accueil pour les sociétés holdings. Notre régime fiscal des holdings est même devenu, à la faveur de la récente réforme de l’impôt des sociétés, l’un des plus attrayants au sein de l’Union européenne.

Ceci explique pourquoi la Belgique est une juridiction fort prisée par les multinationales ou les riches familles pour l’établissement de leur holding. Ce n’est guère un hasard si l’un des hommes les plus riches de la planète, le Français Bernard Arnault, a choisi de centraliser une grande partie de ses participations dans le groupe de luxe LVMH au sein de deux holdings belges.

Le dispositif CFC rappelle celui de la taxe Caïman

Autrement dit, ces règles peuvent conduire à l’imposition d’un résident belge sur des revenus qu’il n’a pas perçus. L’expression anglaise " tax without cash " résume bien cette situation cauchemardesque…

Notre précédent ministre des Finances a toutefois fait preuve d’une grande ingéniosité pour minimiser l’impact des règles CFC. Ainsi, la directive ATAD permet aux États membres de choisir entre deux approches pour implémenter le dispositif CFC dans leur droit national: une approche "hard" (l’approche par entité) et une approche "soft" (l’approche transactionnelle).

Alors que certains "grands" États membres ont privilégié la première, notre ministre a résolument opté pour la seconde, au même titre que d’autres plus "petits" pays tels que le Luxembourg, Chypre ou Malte. Il ne faut pas tourner autour du pot: l’objectif poursuivi consiste à maintenir la compétitivité de notre régime holding, qui constitue un instrument majeur pour attirer des investisseurs étrangers.

Impact réduit

D’une part, son application est subordonnée au respect de conditions strictes. Le fisc belge doit notamment prouver que les bénéfices de la filiale étrangère proviennent "d’un montage ou d’une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal", ce qui loin d’être évident. Sont visées ici les situations fort spécifiques où des actifs et/ou des risques générateurs de bénéfices ont été logés dans une entité étrangère peu taxée, alors même que les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées par la société belge qui la contrôle.