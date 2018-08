En finir avec l'écologie et le marxisme

La démission de Nicolas Hulot met en évidence trois types de réactions. Celles du type " France profonde " qui se réjouissent de l’abandon de l’intérêt pour l’écologie. Celles qui croient en la possibilité d’aménager le monde tel qu’il est pour le rendre environnementalement durable. Celles enfin qui considèrent les questions écologiques comme structurantes et indissociables de notre modèle de société.

Par Jean-Claude Englebert

1er échevin Ecolo à Forest

L’idée de cet article m’est venue à la lecture de " Karl Marx penseur de l’écologie ", par Henri Pena-Ruiz au Seuil. L’actualité m’a rattrapé avec la démission fracassante de Nicolas Hulot et le débat qui s’est ouvert sur l’avenir de l’écologie. On oubliera rapidement cet avatar, même s’il accentue la pertinence de cette lecture.

Pena-Ruiz pointe la manière dont Karl Marx et son ami Friedrich Engels ont avec systématisme associé humanisme et naturalisme (le terme " écologie " n’existait pas encore) dans leur analyse du capitalisme naissant.

Pena-Ruiz couvre l’intégralité de leur œuvre, depuis la thèse de doctorat de Marx jusqu’à la critique du " programme de Gotha ", acte fondateur du travaillisme en Allemagne en 1875, en passant par les textes plus ou moins connus de Marx et Engels : l’interdiction de la récolte du bois mort par Marx jeune journaliste en 1843, L’idéologie allemande en 1844, le Manifeste du Parti Communiste de 1848 et sa révision après la Commune de Paris de 1871, les Grundrisse de 1857 et, bien sûr, les différents livres du Capital.

Vue en plein écran ©REUTERS

Je ne me considère pas comme un novice ni en matière d’écologie ni au niveau du travail de Marx. Pena-Ruiz est cependant totalement bluffant et rend inséparables questions sociales, environnementales et institutionnelles. Ces dernières font référence à la manière dont Marx et Engels concevaient l’architecture à donner à ce qu’ils appellent " communisme ". Pena-Ruiz montre qu’il n’y avait dans leur esprit aucune opposition entre ce communisme et individualisme, que les deux penseurs agissants séparent bien de l’égoïsme et de l’absence de responsabilité quant aux conséquences de ses actes.

Pena-Ruiz met en évidence le rôle assez connu de l’approche scientifique de Marx et Engels. Pour analyser le travail de Justus Von Liebig sur l’agriculture, ils ont besoin de comprendre les questions chimiques et biologiques ? Et bien ils étudient la chimie et la biologie. Pareil pour la thermodynamique de Sadi-Carnot. C’est essentiel pour le volet écologique de leur travail.

Que l’on soit d’accord ou pas avec les conclusions de Marx et Engels, dans un monde dominé par les pulsions et autres buzz, ce souci de précision sera rafraichissant dès lors qu’on accorde de l’importance à la rigueur.

Vue en plein écran Adam Smith ©Wikimedia Commons

Pena-Ruiz pointe aussi le fait que Marx était un authentique admirateur d’Adam Smith, réduit injustement à la " main invisible du marché ". Il situe les œuvres d’Adam Smith et de Marx et Engels dans leurs contextes historiques respectifs : une émancipation du féodalisme pour le premier, premières conséquences sociales et environnementales marquantes de l’industrialisation, de la prolétarisation et de l’agriculture qui épuise les sols et saccage la nature, " mère de toutes les richesses ", pour Marx et Engels.

Vue en plein écran ©AFP

La démission de Nicolas Hulot met en évidence trois types de réactions. Celles du type " France profonde " qui se réjouissent de l’abandon de l’intérêt pour l’écologie. Celles qui croient en la possibilité d’aménager le monde tel qu’il est pour le rendre environnementalement durable : petits gestes pour la planète, voiture électrique et opportunités économiques engendrées par l’écologie. Celles enfin qui considèrent les questions écologiques comme structurantes et indissociables de notre modèle de société. Pena-Ruiz est clairement de ce côté et conclut, s’appuyant sur la cohérence de Marx et Engels, à l’impossibilité des aménagements et à l’impératif de chercher d’autres directions (qu’il regroupe sous le vocable d’écosocialisme). Il est alors impossible de traiter d’écologie sans traiter d’économie, de mode de vie, d’inégalités, d’accumulation de richesse. Réciproquement, traiter, disons, d’émancipation sociale sans intégrer l’écologie n’a pas de sens.

Considérer l'écologie comme sujet en tant que tel n’a plus de sens : elle doit être partout, comme la justice . .

Dès lors que l’écologie a ce rôle structurant et indissociable, la considérer comme sujet en tant que tel n’a plus de sens : elle doit être partout, comme la justice. La considérer comme point d’entrée devient clivant d’une manière qui détruit le sujet lui-même.

Une fois réglé le sort de l’écologie, occupons-nous du marxisme.

Marx lui-même n’était pas marxiste. Il aurait été bien en peine de l’avoir été puisqu’au long de ses quarante années de travail, il a lui-même affiné sa pensée jusqu’à changer d’avis sur certaines questions. Il n’est certes pas question ici de mettre tous les marxistes dans le même panier, mais Pena-Ruiz est totalement limpide quant à ce qu’il pense de la manière dont les pouvoirs du socialisme dit réel ont massacré les différents aspects du travail de Marx, et pas qu’en matière d’écologie.

Être marxiste comporte le risque non seulement de se fourvoyer comme l’a fait le socialisme dit réel, mais, d’une manière plus générale, cela consiste à se proclamer l’Élu, seul détenteur de l’héritage, d’étouffer l’œuvre et ses interprétations et de la pervertir. . .

Être marxiste comporte le risque non seulement de se fourvoyer comme l’a fait le socialisme dit réel, mais, d’une manière plus générale, cela consiste à se proclamer l’Élu, seul détenteur de l’héritage, d’étouffer l’œuvre et ses interprétations et de la pervertir.